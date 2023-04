Cómo planificar un viaje con estas 3 inteligencias artificiales

Ocio - Tecnología

¿Vas a visitar una ciudad y no sabes cómo organizar el viaje? No te preocupes, gracias a la inteligencia artificial no tendrás que quebrarte la cabeza nunca más y podrás asegurarte de que visitarás los lugares imprescindibles y más famosos de una ciudad. Aquí te contamos 3 diferentes IA para realizar itinerarios específicos y no perderte nada en tu viaje.

Si eres de esas personas a las que le cuesta realizar un itinerario y no quieren perderse nada de la ciudad, tripplanner.ai lo hará todo por ti.

El primer paso será ir a la página web de esta IA. Una vez dentro, tendrás que indicar si viajas solo, en pareja o con la familia. Dependiendo de tu elección, los resultados serán diferentes.

Después, debes rellenar la ciudad de destino, los días que estarás y el presupuesto (en dólares) que tienes para cada día. Con esos datos la IA se encargará de generar el mejor itinerario posible, incluyendo las visitas a monumentos y las actividades que no te puedes perder y, lo mejor de todo, ajustándose a tus necesidades.

Y ya estaría listo. La inteligencia artificial ha hecho en pocos segundos una tabla con todas las actividades de interés que puedes hacer cada día y a qué hora, su coste y algunos comentarios de interés sobre el museo, monumento o restaurante que vas a visitar. También aparecer un mapa dónde se sitúan los lugares que vas a visitar para que puedas elegir la mejor ruta posible y no perderte por el camino. El tiempo es lo más importante durante un viaje y hay que exprimirlo al máximo.

Además, te proporciona algunas webs en las que buscar vuelo y alojamiento al mejor precio, si es que aún no lo tienes.

ChatGPT

¿Aún no conoces qué es ChatGPT y cómo puedes utilizarla en tu día a día? Con esta potente inteligencia artificial puedes crear un itinerario específico cuando hagas un viaje. Para ello, necesitas emplear los prompts correctos. Los prompts son las órdenes exactas que tienes que darle al ChatGPT. Si no sabes cómo hacerlo, aquí puedes consultar algunos cursos gratis para aprender a usar ChatGPT.

Para que tu resultado sea lo más preciso posible y se adecue a lo que quieres obtener, debes darle algunas indicaciones fijas a la IA. Por ejemplo, si viajas solo, en pareja, en familia, con amigos, los días que vas a estar, el presupuesto del que dispones para cada día, si quieres comer y cenar fuera todos los días, etc.

Los resultados de ChatGPT serán tan precisos como lo sean tus prompts u órdenes. También debes tener en cuenta que es posible que algunos precios varíen dependiendo de la época del año o que la visita a algunos museos o monumentos no se encuentre disponible cuando viajes porque puede que estén cerrados o de reformas.

Usevacay.com

Este chatbot es un planificador de itinerarios para viajes que utiliza la misma tecnología del ChatGPT de OpenAI. Desde Vacay puedes generar un itinerario totalmente personalizado teniendo en cuenta tus preferencias, intereses y presupuesto.

Primero, tendrás que rellenar los campos relacionados con la ciudad de destino, el número de viajeros, la duración del viaje, las actividades que quieres realizar y el presupuesto del que dispones. Una vez lo tengas todo, la página generará automáticamente un itinerario día por día, siguiendo el mismo estilo de ChatGPT.

Esta página web es útil emplearla cuando la página de ChatGPT se encuentre caída debido a la alta demanda de usuarios que tiene. Además, los resultados serán muy similares porque usan la misma tecnología.

