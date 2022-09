Ocio - Tecnología

Entretenimiento

Cómo podar el jardín para que resista durante el invierno

NOTICIA de de Jessica Pascual

Las estaciones frías no son las mejores amigas de los jardines de casa. Por el contrario, los meses de septiembre y octubre son momentos de gran riesgo en los que las plantas y árboles pueden acabar deteriorándose e incluso morirse si no se aplican los cuidados necesarios. Por ello, para evitar llegar a estas situaciones, hay un aspecto que es fundamental: la poda.

Una buena poda va a ayudar a que las plantas puedan soportar mejor las bajas temperaturas y las heladas del invierno. Y, además, contribuye a que las plantas crezcan con fuerza cuando llega la primavera. Pero para que este mantenimiento sea efectivo, es fundamental hacerlo de forma y en el momento adecuados. Para proteger tu jardín del duro invierno, a continuación puedes consultar algunos consejos para hacer la poda correctamente.

Qué hay que podar

Cuando las plantas se quedan vacías de hojas tras el otoño, es importante saber qué hay que podar exactamente para asegurar el buen cuidado de la planta. Pablo Puliafito, técnico especialista de Greencut, empresa especializada en taller, jardín y bricolaje, señala qué tipo de plantas hay que podar y cómo hacerlo. En concreto, señala que es importante recortar las plantas anuales por completo y plantas perennes hasta 7 u 8 centímetros por encima del suelo. Esta sencilla poda ayuda a que el jardín se mantenga ordenado, deja espacio para el crecimiento en la primavera y ayuda, además, al control de posibles enfermedades.

Cómo podar las plantas de casa

Además, para hacer una buena poda y no dañar ninguna de las partes de crecimiento del árbol, arbustos o plantas, hay que respetar en la medida de lo posible el crecimiento natural. Es decir, que hay que eliminar las ramas no deseadas, así como las estructuras de fructificación que no quieras. Las ramas muertas, enfermas y aquellas afectadas por plagas hay que retirarlas por completo. Y también hay que quitar aquellas que se rocen entre sí.

En todos estos casos, el corte de todas estas ramas tiene que hacerse en diagonal y una inclinación aproximada de 45 grados, señala el experto de Greencut.

Una vez que hayas hecho la poda, quizá te resulte útil tener en casa un aspirador de hojas profesional para recoger todos los desperdicios y ramas que has podado de suelo sin esfuerzo.

Cuál es el mejor tiempo para hacer la poda

El día de la poda es preferible que no llueva. Por el contrario, lo ideal es que el clima sea lo más seco posible para evitar la proliferación de hongos. Por el contrario, al cortar una rama, se deja expuesta la parte interior de la planta y, si recibe agua directa de la lluvia, la aparición de hongos es prácticamente inevitable.

Qué se necesita para podar el jardín

En cuanto a las herramientas, es fundamental contar con algunos utensilios necesarios para que la poda se realice de forma adecuada, tal y como ha explicado Puliafito. En concreto, los instrumentos básicos son los siguientes:

Si quieres leer más noticias como Cómo podar el jardín para que resista durante el invierno, te recomendamos que entres en la categoría de Entretenimiento.