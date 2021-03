Trabajos

Buscar trabajo

Cómo poner una denuncia a la Inspección de Trabajo y mantener el anonimato

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si has sufrido algún tipo de infracción laboral, pero no quieres denunciarlo de forma pública por miedo a las represalias, en este artículo te explicamos cómo presentar una denuncia a la Inspección de Trabajo y mantener el anonimato. A continuación te indicamos dónde debes presentar esta denuncia, las vías para hacerlo y todo lo que necesitas saber para salvaguardar tu identidad y denunciar los hechos.

¿Puedo presentar una denuncia anónima a la Inspección de Trabajo?

Es importante aclarar este punto. Si una persona quiere poner una denuncia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para denunciar algún tipo de infracción que haya sufrido en su entorno laboral, no puede hacerlo de forma anónima. Esto es así porque un requisito obligatorio para que la Inspección de Trabajo empiece a investigar una denuncia es que la persona denunciante se identifique en el escrito.

Sin embargo, esto no quiere decir que la empresa vaya a conocer quién es el trabajador que ha puesto esa denuncia. Todo lo contrario, porque los inspectores de este organismo deben guardar el secreto profesionalidad y de confidencialidad de la identidad de la persona que presenta la denuncia y por tanto, debe hacer todo lo posible para que la empresa no sepa quién es el denunciante.

Es decir, que para poder presentar una denuncia a Inspección de Trabajo es obligatorio que te identifiques, pero tu identidad no va a quedar descubierta ante tu empresa. Por tanto, puede considerarse una denuncia anónima en lo que se refiere a la protección de los datos del denunciante frente a la empresa.

Dónde presentar la denuncia

Antes de explicar cómo y dónde presentar una denuncia a la Inspección de Trabajo, es importante aclarar que en función de la infracción que hayan cometido en tu trabajo, tienes dos opciones para presentar una denuncia:

Acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de tu provincia, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social

de tu provincia, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social Hacerlo en el Juzgado de lo Social

¿Cómo saber dónde hay que presentarla?

Para denuncias sobre riesgos laborales, cotizaciones, vacaciones, salud en el trabajo, incumplimiento de horarios, jornada laboral, discriminaciones o descansos, es mejor acudir a la Inspección de Trabajo .

. Para denuncias sobre despidos improcedentes, sanciones o cambios en las condiciones de trabajo, reclamaciones de cantidad, impagos de empresa, es mejor ir al Juzgado de lo Social.

Presentar una denuncia a Inspección de Trabajo

Existen tres vías diferentes para presentar una denuncia a Inspección de Trabajo:

De forma presencial acudiendo a las oficinas de la Inspección de Trabajo de tu provincia. Para poder acceder a estas oficinas debes presentar el DNI y además debes llevar dos copias. También puedes presentarlo de forma presencial en los registros de los demás órganos de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas. En este caso debemos especificar a qué Dirección Provincial de Inspección de trabajo se dirige y llevar dos copias del DNI. Puedes presentarla de forma telemática a través de este enlace. Para poder presentar la denuncia online tienes que tener DNI electrónico o certificado digital. Una última vía es presentar la denuncia por correo postal. Para que se acepte la denuncia por esta vía debes incluir el DNI y una autorización expresa para que la Inspección de Trabajo pueda cotejar tus datos de identidad.

Para que una denuncia sea admitida por este organismo debe presentarse por una de las vías que acabamos de detallar. Todas las denuncias que se presenten por teléfono, correo electrónico o algún método diferente a los anteriores, no será estudiada.

Una vez el denunciante presenta una denuncia, este organismo es el encargado de admitirla o denegarla. En caso de aceptarla, los trabajadores de inspección comienzan una labor de investigación para comprobar si se ha cometido una vulneración laboral. En caso de detectar alguna, se abre un expediente sancionador a la empresa.

Cómo presentar la denuncia

La denuncia debe presentarse por escrito. En este enlace te dejamos el modelo oficial del Ministerio de Trabajo en formato PDF para que te lo descargues y lo rellenes.

En el documento tienes que señalar a la Inspección de Trabajo a la que te diriges y el nombre o la razón social de a quien denunciamos.

Debes rellenar tus datos personales y detallar los datos de contacto, en concreto, el teléfono.

También tienes que identificar a los responsables de los hechos que denuncias y relatar de forma detallada los hechos así como especificar cuándo ocurrieron y firmar el documento.

Debes señalar a la materia a la que afecta (riesgos laborales, salud en el trabajo…) y añadir cualquier circunstancia que consideres relevante.

Es importante que recuerdas que para que la Inspección de trabajo admita estudiar la denuncia la persona que la presenta se debe identificar aunque se mantenga su anonimato de cara al denunciante.

¿Puedo denunciar los hechos si no soy trabajador de la empresa?

Sí, una persona que no forme parte de la empresa puede presentar una denuncia a Inspección de Trabajo siempre y cuando conozca las infracciones que se han cometido.

¿Cómo se tiene que presentar una denuncia conjunta?

Si la denuncia es conjunta, la debe presentar una persona sola en nombre de todos y será obligatorio presentar la copia y autorización del DNI de todos las personas que participan en la denuncia.

Presentar una denuncia en los Juzgados

Presentar una denuncia en un juzgado de lo Social es un procedimiento completamente diferente a presentar la denuncia en una Inspección de Trabajo. Para empezar en este caso debes presentar una demanda ante el juez y no podrás proteger tu identidad.

Para que se admitan este tipo de denuncias el denunciante debe aportar las pruebas necesarias al juez y además, normalmente se exige una papeleta de conciliación laboral, que es un papel que demuestra que se ha intentado llegar a un acuerdo con la empresa sin intervención del juez. Además, a través de esta vía te costará una mayor inversión y tiempo al sumergirte en procesos judiciales.

Buzón de lucha contra el fraude fiscal

Además de las dos vías para presentar una denuncia frente a una empresa que te hemos explicado, el Ministerio de Trabajo ha puesto a disposición de los ciudadanos un buzón de lucha contra el fraude fiscal al que puedes acceder desde este enlace.

En este caso debe quedar claro que al presentar una queja en este buzón no se está presentando una denuncia, sino que se está comunicando una irregularidad. Para presentar un escrito a través de esta vía no es necesario aportar ningún dato personal ni identificarse.

Cómo poner una denuncia a la Inspección de Trabajo y mantener el anonimato was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo poner una denuncia a la Inspección de Trabajo y mantener el anonimato, te recomendamos que entres en la categoría de Buscar trabajo.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES