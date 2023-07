Coches

Cómo quitar las cagadas de pájaro del coche sin dañar la pintura

¿Estás harto de que los pájaros caguen siempre en tu coche justo después de haberlo lavado? Esta situación es un fastidio y sucede de manera muy habitual. Los excrementos de las aves contienen ácidos que afectan al barniz del coche con el paso del tiempo. Para que la pintura de tu coche no se estropee, aquí te contamos cómo quitar las heces de pájaro secas de una manera efectiva.

Remedios caseros

La forma más fácil y casera de quitar las cacas de pájaro del coche es con agua, jabón y una esponja. Eso sí, no vale cualquier jabón. Para conservar la pintura del coche en el mejor estado posible, es necesario utilizar un jabón con pH neutro. Además, se debe frotar con suavidad y con una esponja que no tenga un tacto muy agresivo.

Este truco es recomendable realizarlo cuando el excremento de ave no esté aún muy seco. Por lo tanto, siempre viene bien llevar en el coche una botella de agua y otros accesorios para limpiar la defecación antes de que se seque. Ojo, nunca intentes quitar la mancha en seco, humedece primero el excremento para reducir su acidez. Y, si has pensado utilizar alcohol para eliminar la suciedad, ni lo sueñes, porque podría dañar la pintura del coche.

Productos de Amazon

Si no quieres estar lidiando con aquellas cagadas que no se quitan con agua y jabón, en Amazon venden productos muy efectivos. Por ejemplo, las toallitas para limpiar excrementos de pájaros Autoglym. Contienen 10 toallitas de un solo uso. Para utilizarlas de forma correcta, no hay que frotar sobre la mancha, sino que primero es necesario apoyar la toallita sobre el excremento seco y dejar que se ablande y, después, frotar hasta que se elimine. El precio del pack de 10 unidades ronda los 17 euros.

Si prefieres un producto que sea capaz de eliminar cualquier tipo de suciedad de la carrocería, ya sean excrementos de ave, insectos o alquitrán, necesitarás el Turtle Wax FG7812. Este espray es el producto más vendido en Amazon en la sección de abrillantadores para pintura de coche. Actualmente, su precio ronda los 13,25 euros.

Por último, recomendamos una espuma activa que es muy eficaz para eliminar cualquier tipo de mancha, incluso las heces de las aves. El Supagard Bird & Bug Remover es un producto para eliminar de forma eficaz los excrementos de pájaro y restos de insectos incrustados. Para su uso, solo hay que pulverizar un poco de espuma sobre la mancha y dejar que actúe durante un minuto. Después, basta con retirar con un paño limpio. El precio de este producto en Amazon está alrededor de los 20 euros.

Cómo proteger la pintura de las cagadas de pájaro

Sin duda, es mucho mejor prevenir que curar. Por ello, cuanto más limpio tengamos el coche, más difícil será que las heces de las aves se incruste en la pintura. En especial, es recomendable proteger la pintura del coche con cera para evitar que el ácido de las cagadas penetre demasiado. Lo ideal sería encerar el coche un par de veces al año.

Otro consejo es que, especialmente en los meses de verano, solemos dejar los coches aparcados bajo la sombra de un árbol. Sin embargo, las aves anidan en esos lugares y realizan sus necesidades sin importar que nuestro coche esté debajo de su casa. Por lo tanto, a veces es mejor dejar el coche al sol para evitar que los pájaros llenen tu coche de heces.

