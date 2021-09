Vivienda

Los intereses abusivos que han aplicado algunos bancos a sus clientes en las tarjetas asociadas a créditos revolving han provocado que el Tribunal Supremo los considere usura. Y como consecuencia de este pronunciamiento, queda abierta la posibilidad de que los afectados puedan reclamar a las entidades el dinero que les han cobrado indebidamente. Si te has visto envuelto en esta situación y quieres recuperar el dinero que te pertenece, en esta guía te explicamos las opciones que tienes para saber cómo reclamar una tarjeta revolving.

Si lo que quieres es saber cuál es el funcionamiento, condiciones y en definitiva, qué es una tarjeta revolving, en esta otra información te dejamos una guía completa para que valores si te interesa este instrumento financiero.

Quién puede reclamar una tarjeta revolving

Para empezar hay que saber quién puede reclamar los intereses de una tarjeta revolving. La Ley de Usura de 1908 detalla que quedará considerado nulo todo aquel contrato en el que se estipule un interés notablemente superior al normal y desproporcionado o ‘leonino’.

Y aunque esta legislación no establece una cuantía exacta, sí podemos fijar un porcentaje de interés a partir del cual se considera que es abusivo por una sentencia del Tribunal Supremo. Este órgano dictó en 2020 que el tipo de interés que hay que aplicar sobre estas tarjetas revolving deberá ser del tipo de interés medio, es decir, del 20% tal y como indica el Banco de España. Es decir, que todas las personas que hayan firmado un crédito revolving y haya tenido que abonar intereses por un valor superior al 20%, tienen derecho a reclamar puesto que el fallo del tribunal considera que a partir de esa cifra es usura.

Este pronunciamiento de la justicia se produjo a causa de la denuncia de un cliente, que reclamó el cobro de hasta el 27% de intereses anuales por una tarjeta revolving de Wizink Bank. Pero no ha sido el único caso, puesto que este fallo del Supremo ha dado lugar a sentencias que obligan a devolver los intereses de las tarjetas revolving.

En la sentencia los magistrados también avisan a los bancos sobre la imposibilidad de cobrar intereses tan altos, sobre todo cuando los usuarios de estas tarjetas no pueden pagarlos. En este caso concreto no sólo ponen en duda los intereses de una tarjeta revolving, sino también los elementos relacionados con la transparencia en su comercialización.

Cómo hacer la reclamación

Presentar una demanda y hacer la reclamación de una tarjeta revolving puede hacerse por dos vías:

Negociación con las entidades

Puedes iniciar el proceso para reclamar a través de las negociaciones con la entidad bancaria directamente, sin llegar a interponer una demanda judicial. Si consigues llegar a un acuerdo con el banco a través del que las dos partes queden satisfechas, no tendrás que involucrarte en procesos judiciales.

Para llevar a cabo estas negociaciones es fundamental que te pongas en contacto con la entidad bancaria que te concedió la tarjeta y expongas tanto tu situación como tus peticiones. Y si te decantes por esta vía extrajudicial, ve a negociar preparado. Ten a mano toda la información relativa a la tarjeta revolving, redacta una carta de reclamación para que quede constancia por escrito de tu petición y del día en la que la has enviado. Puedes enviar la carta o acudir de forma presencial a las oficinas.

Cuando recibas la respuesta del banco, analiza con detalle y valora las posibilidades. Por último, decide si aceptas o no. En el primero de los casos podrás olvidarte del asunto para siempre y en el segundo, tendrás que iniciar un nuevo camino judicial para reclamar el crédito.

Demanda judicial

Si la vía anterior no te da resultado porque no consigues llegar a un acuerdo con el banco o porque la entidad ni siquiera te ha dado respuesta, puedes iniciar una reclamación en el juzgado. La forma de iniciar el proceso en estos casos es presentando una demanda judicial. Si el juzgado la admite a trámite, comienza un periodo de espera cuya duración dependerá del volumen de trabajo de los organismos. Después, se concreta una fecha para la celebración del juicio y, tras ello, se emite una sentencia.

Si el juez admite que se ha producido usura en las condiciones de la tarjeta, procederá a anular el contrato, tal y como aparece reflejado en la mencionada Ley de Usura. Si el crédito se anula, el denunciante tiene que abonar la cantidad de dinero que el banco le ha prestado, sin tener que hacerse cargo de ninguno de los intereses. Y aquellas personas que hayan tenido que devolver una cantidad superior a la que el banco le prestó en un primer momento, recibirán en compensación, todo lo que han tenido que abonar por los intereses.

En resumen, la vía judicial es más larga y más costosa para reclamar, puesto que es necesario que contrates los servicios de un abogado y un procurador, pero si no eres capaz de llegar a un acuerdo con la entidad o directamente el banco no quiere negociar, tendrás que optar por esta vía si quieres hacer la reclamación.

Documentación a presentar

Para llevar a cabo una reclamación de una tarjeta revolving independientemente de la vía elegida, tienes que presentar dos documentos:

El contrato de este producto con la entidad bancaria.

Los cuadros de amortización de la tarjeta que muestren los movimientos que se han realizado a través de ella.

Qué puedo conseguir con una reclamación

Si la reclamación llega a buen puerto y la justicia o el banco te dan la razón, pueden darse dos situaciones:

Que se proceda a anular el contrato y la devolución de los intereses al completo

Recuperar los intereses pagados indebidamente

Condena a Cofidis por usura en una tarjeta revolving

El Juzgado de Primera Instancia de Cádiz ha condenado a Cofidis por una tarjeta revolving al considerar usura los intereses aplicados a unos clientes. La sentencia 32/2021 del 26 de febrero resuelve que Cofidis tiene que devolver a una pareja las cantidades que han sobrepasado el crédito así como los intereses del 24,51% que les estaban aplicando. A través de esta resolución los afectados sólo tienen que devolver el importe del crédito que les prestaron sin los intereses.

A través de la tarjeta revolving que los afectados tenían contratada, los clientes podían amortizar los pagos de diferentes formas. Tenían la posibilidad de pagar la cantidad de la que se ha hecho uso todos los meses sin intereses o hacerlo a través del pago aplazado o con importes mensuales fijos independientemente del gasto con un coste añadido de intereses.

Las personas afectadas usaron todos los tipos de amortización que tenían disponibles en diferentes ocasiones y en todas ellas, a excepción del primer supuesto en el que se paga el total de lo gastado sin intereses, se les aplicó un interés del 24,51%, incluso cuando reiteraban dinero del cajero.

Cofidis ha sido condenada a devolver estas cantidades excedidas del capital prestado así como los intereses a los afectados. Para el veredicto el Juzgado ha tomado como referencia la sentencia del Tribunal Supremo, que hemos detallado en el apartado anterior, que considera usura los intereses superiores al 20%.

Condena por la tarjeta ‘revolving’ Carrefour Pass

Nueva condena a una tarjeta ‘revolving’ por intereses abusivos. La Audiencia Provincial de Madrid ratifica la posición del Juzgado de Primera Instancia y declara abusivo el interés aplicado a la tarjeta revolving Carrefour Pass, fijado en un 21,99% TAE.

La sentencia considera abusiva la cláusula de interés remuneratorio de la tarjeta y alega falta de transparencia en las cláusulas relativas a este punto. Con esta decisión, la Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación interpuesto por los Servicios Financieros de Carrefour y le obliga a devolver el dinero que los clientes pagaron de más. Carrefour también debe hacerse cargo de los costes procesales.

