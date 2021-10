Coches

Cómo saber de qué año es mi coche

La edad de un vehículo es un dato muy importante cuando te estás planteando la compra de uno de segunda mano y en el desarrollo de un proceso de tasación. Existen diversas alternativas para saber de qué año es mi coche, aunque en la siguiente información te contamos en qué consisten las más habituales. ¡Toma nota!

Métodos para calcular la fecha

El primer método, y posiblemente el más evidente, es consultar directamente la ficha técnica o el permiso de circulación. Sin embargo, es posible que no tengas estos documentos a mano o que prefieras calcular la fecha de matriculación de un coche determinada de una forma aproximada. Por ello, otra alternativa bastante fiables, aunque con ciertos matices, es comprobar la matrícula y definir así el año.

Formatos de matrículas

Se puede saber el año de un coche por matrícula de forma muy sencilla porque, con el paso de los años, estos distintivos han ido modificando su formato, pasando de uno bastante simple y limitado a otro nuevo con más posibilidades.

En la historia de España, estos han sido los formatos de matrículas que se han impuesto en los vehículos:

Desde el año 1900 hasta 1971, se incluía un identificador de provincia, formado por una, dos o tres letras, junto a un número de seis cifras sin ceros a la izquierda, como por ejemplo, M-125487. Recibían el nombre de “provincial numérica”.

Desde 1971 hasta el año 2000, se mantiene el identificador de provincia, aunque con un máximo de dos letras, seguido de un número de cuatro cifras y un sufijo con una o dos letras, que podían ir desde la A hasta la ZZ. Se hacía referencia a ellas como “provincial alfanumérica”.

Entre el año 2000 y la actualidad, se elimina la referencia a la provincia y se crea un novedoso código alfanumérico formado por un número de cuatro cifras y tres letras, sin incluir las vocales y las letras ñ y q. De esta manera, España se adaptaba al modelo implantado en Europa.

Tablas de matrículas por años

Cómo saber de qué año es mi coche a través de la matrícula permite obtener una información aproximada, pero no sirve para determinar la fecha exacta si no se afina. Para esta tarea, dispones de diferentes herramientas muy útiles.

Entre todas ellas, destacan las tablas de matrículas por años, que te permiten estimar un rango de fechas mucho menor. En este sentido, se puede ajustar que los coches que fueron matriculados en el año 2017 tienen placas comprendidas entre la JWN y la KGN.

Sin embargo, este método no es muy adecuado para coches antiguos, porque no contempla la posibilidad de que solicites una nueva matrícula. En contraposición, si te sirve para estimar qué matrícula te tocará cuando decidas comprarte uno nuevo.

No obstante, solo se puede pedir una nueva matrícula en el caso de que te conviertas en comprador de un coche de segunda mano con placas del tipo provincial alfanumérica. Ante esta situación, comprobarás rápidamente que el coche que tienes delante con placas nuevas no es un modelo reciente ni actual.

En la DGT

Otra de las opciones más válidas para saber de qué año es mi coche pasa por realizar una consulta directa a la Dirección General de Tráfico con el objetivo de que te proporcionen este dato. Para ello, existen dos alternativas:

– Un informe básico: es un documento sencillo de carácter gratuito. Como aparece recogido en la propia página web de la DGT es “una información reducida que permite confirmar la correcta identificación del auto, y un indicador sobre si consta en el Registro de Vehículos alguna incidencia o gravamen que pudiera afectarle”.

– Un informe más detallado: se trata de un documento de pago (alrededor de 8,50 euros) que incluye datos de un determinado vehículo contenidos en el registro de vehículos como, por ejemplo: titularidad, datos técnicos, número de titulares anteriores, situación administrativa (si está autorizado para circular), fecha de caducidad de ITV, cargas o gravámenes que impiden la transmisión del automóvil.

Tanto si te decantas por una vía o por otra, puedes realizar el trámite a través de la página web de la DGT o en la Jefatura Provincial más cercana a tu domicilio.

Finalmente, existen diferentes páginas web de carácter gratuito que disponen de una calculadora virtual con la que podrás obtener el dato en cuestión. Además, también puedes descargarte algunos programas de escritorio para tu ordenador con este fin, aunque su uso regular no resulta demasiado certero y puede dar problemas en la veracidad de la información.

