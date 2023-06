Coches

Cómo saber dónde están los radares invisibles de la DGT

NOTICIA de de Jessica Pascual

Los radares invisibles de la DGT, también conocidos como veloláser, son dispositivos ubicados en distintos puntos de la carretera que pueden medir y controlar la velocidad en ambos sentidos de la vía. Una de las particularidades es que cuentan con un tamaño bastante reducido, por lo que suelen ser bastante difíciles de detectar, de ahí su nombre.

¿Pero, hay alguna forma de saber dónde están los radares invisibles de la DGT? Este dispositivo es un radar móvil y, por tanto, pueden cambiar de sitio en cualquier momento. Por lo que resulta complejo conocer su ubicación exacta. Pero sí que hay herramientas que permiten conocer ubicaciones en las que han estado colocados y en las que puede que sigan estando.

¿La DGT dice donde están los radares invisibles?

¿Se puede saber dónde están instalados los veloláser de la DGT? A ciencia cierta no. El motivo es sencillo. Los veloláser no son fijos, son radares móviles. Es decir, que no es posible determinar la ubicación exacta porque varían a diario, puesto que los agentes los quitan y los ponen de manera frecuente. En cualquier caso, su ubicación debe estar señalizada con un cartel en la carretera que avise de la presencia de estos radares móviles. Por ello, hay que estar atento a la señalización de la vía.

Cómo saber dónde están los veloláser

La aplicación SocialDrive (disponible para iOS y para Android) ha elaborado un mapa en el que muestra las distintas ubicaciones en las que han detectado la presencia de estos dispositivos. En este mapa se recogen los distintos puntos en España en los que, de manera colaborativa, la gente ha añadido a este mapa.

Esto no quiere decir que los veloláser estén siempre fijos en estos puntos o que no puedan variar. Todo lo contrario. Los puntos señalados en el mapa muestran las localizaciones en las que algunos conductores han detectado su presencia. Esto quiere decir que puede que los agentes vuelvan a instalarlos en estos puntos o puede que no. Esta imagen solamente es un ejemplo de lugares en los que se han instalado temporalmente estos radares, pero en ningún caso son lugares fijos.

Cómo ver los radares invisibles de la DGT en Google Maps

Los usuarios que tengan un teléfono Android pueden incorporar los datos del mapa de SocialDrive a la aplicación de Google Maps para que la ubicación de estos veloláser aparezca en el mapa de navegación. Para ello, solamente hay que acceder a la app My Maps que ofrece Google y solicitar que se añada la información y datos de SocialDrive a Google Maps.

De esta forma, el conductor puede ver en el mapa tanto la ubicación exacta, como imágenes del radar para que el conductor pueda ver donde se encuentra. O, al menos, donde se encontraba en el momento en el que lo detectó otro conductor.

