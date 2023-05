Ocio - Tecnología

Cómo saber las pulgadas de un televisor

Cristian Pinto

¿Quieres comprar un televisor nuevo para tu salón, pero tienes miedo a que no te quepa y tengas que devolverlo a la tienda? A la hora de comprar el mejor televisor solemos buscar que sea lo más grande y más barato posible, como los Smart TV de Xiaomi. Por ello, descuidamos otros factores importantes que pueden estropear tu experiencia de visión. En ocasiones, menos es más y seguro que no quieres llegar a casa con tu televisor nuevo y que no te quepa en ningún sitio. Para que esto no te pase, es importante que sepas cómo medir el tamaño de un televisor realizando la conversión de pulgadas a centímetros, aquí te contamos cómo hacerlo.

Cómo medir el tamaño del televisor

El tamaño de los televisores viene en pulgadas. Para saber cuánto equivale en centímetros hay que hacer una conversión de unidades. Es algo muy sencillo, solo necesitarás una cinta métrica o una regla y medir cualquiera de las dos diagonales del televisor. La distancia será la equivalencia en centímetros a las pulgadas de tu televisor.

Es decir, 1 pulgada equivale a 2,54 centímetros. Por lo tanto, si tu televisor es de 50 pulgadas, tendrá 127 centímetros de diagonal, 110,7 centímetros de ancho y 62,3 centímetros de alto.

Dónde colocar el televisor

Para tener la mejor experiencia posible es importante saber dónde colocar el televisor. Debe estar a una altura adecuada, a una distancia que no sea ni muy cerca ni muy lejos, alejarla de las ventanas para que no haya reflejos y no ponerla cerca ni de radiadores ni chimeneas. Si lo que quieres es anclar el televisor a la pared y ahorrar hueco, aquí puedes comprar los mejores soportes para colgar la Smart TV.

Equivalencia de pulgadas y centímetros

Cuando vayas a comprar un televisor nuevo, solo tendrás que fijarte en la siguiente tabla para ver su equivalencia en centímetros.

Pulgadas Diagonal en centímetros Ancho en centímetros Alto en centímetros 22” 55,9 48,7 27,4 24” 61 53,1 29,9 27” 68,6 59,8 33,6 28” 71,1 62 34,9 32” 81,3 70,8 39,6 34” 86,4 75,3 42,3 40” 101,6 88,5 49,8 42” 106,7 93 52,3 43” 109,2 95,2 53,5 45” 114,3 99,6 56 48” 121,9 106,3 59,8 49” 124,5 108,5 61 50” 127 110,7 62,3 55” 139,7 121,8 68,5 60” 152,4 132,8 74,7 65” 165,1 143,9 80,9 70” 177,8 155 87,2 75” 190,5 166 93,4

A mayor tamaño de pantalla, mayor resolución

Hay una regla importante a la hora de elegir el tamaño de la pantalla que no todo el mundo tiene en cuenta. Cuanto mayor sea esta, también debe aumentar la resolución, es decir, el número total de píxeles. De poco sirve tener una pantalla de 70 pulgadas si luego no tiene una resolución 4K.

