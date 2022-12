Vivienda

Cuál es el mejor sitio para poner la televisión en casa

Elegir la mejor ubicación para colocar la televisión en casa es una decisión que hay que tomar tras valorar diferentes aspectos. La altura de la misma, la distancia que hay con el sofá o sitio donde vayas a verla y los reflejos que puede darle la luz solar a través de las ventanas son los principales a tener en cuenta.

Solo así podrás sacarle el máximo partido al televisor y disfrutar de auténticas maratones de cine y series sin acabar con dolores musculares por mala posición o con la vista cansada.

Altura de la televisión

La altura a la que quieras colocar la televisión va a depender del espacio que tengas. De si la quieres apoyada en un mueble o si, por el contrario, la quieres colgada en la pared.

Si tienes poco espacio en casa, lo ideal es que la pongas con un soporte en la pared. Es la mejor forma para aprovechar cada uno de los metros cuadrados del espacio del salón sin renunciar a disfrutar de una gran pantalla, como en el cine.

Pero ojo, porque a la hora de colgarla hay que hacerlo a una altura específica. En concreto, lo más recomendable es que la ubicación de la televisión quede aproximadamente a la altura de los ojos de una persona que esté sentada. Para que cuando llegue la hora de ver una película, puedas tener la cabeza recta y no una postura forzada en el cuello.

Distancia entre la tele y el espectador

Para disfrutar de una buena experiencia viendo la televisión es importante tener en cuenta la distancia que hay entre el espectador y la pantalla.

La regla general es que a mayor pulgadas de la tele, mayor distancia. Por lo que antes de elegir una TV para casa, lo ideal es tener en cuenta el hueco disponible que tienes en el salón para elegir la más adecuada. Porque no, comprar la televisión más grande de la tienda no siempre es lo mejor. La calidad de las retransmisiones y la experiencia de visualización de contenido está directamente relacionada con el espacio disponible. Si quieres saber más, no dejes de consultar esta guía sobre cómo elegir la mejor televisión para casa.

A rasgos generales, para las televisiones de pulgada media, de unas 50 o 55 pulgadas, lo ideal es dejar una separación de unos 2 metros. Mientras que para las más grandes, de 65 pulgadas o más, la distancia mínima deberá ser de unos 2,5 metros.

Evitar los reflejos

Más allá de buscar una zona del salón o de cualquier habitación donde quede bonita la televisión o encaje con los distintos muebles, es fundamental tener en cuenta otro aspecto: las ventanas.

Seguro que no quieres estar viendo una película y dejar de apreciar los detalles de la pantalla por los reflejos que te dan los rayos de sol. Y para evitarlo, lo único que hay que saber es que la televisión siempre tiene que colocarse de manera perpendicular a donde se encuentren las ventanas.

No ponerla cerca de una fuente de calor

Colgar la televisión en la pared, encima de la chimenea queda muy bonito. Pero no es para nada aconsejable porque puedes estropear el dispositivo debido a la alta temperatura que recibe de la chimenea. Norma que sirve para cualquier otra fuente de calor, por lo que antes de elegir una ubicación en el comedor o cualquier otro espacio no olvides revisar que no hay ningún foco cerca que exponga al televisor a una temperatura muy elevada.

