Los perros son animales muy cariñosos por naturaleza, especialmente con sus dueños. Sin embargo, algunas veces puede ser difícil identificar sus gestos de amor, especialmente en aquellos canes con un carácter difícil. Por eso, en muchas ocasiones nos hemos preguntado cómo saber si mi perro me quiere o por qué mi perro no me quiere como antes. Te contamos cuáles son algunas señales inequívocas de que nuestro can nos ama con locura.

Duerme contigo

Si se acurruca a tu lado o siempre elige un sitio cerca de ti para dormir, significa que confía plenamente en ti y que eres uno más de su manada, pues al dormir pegado te está indicando que ha encontrado la fuente perfecta de protección y calor. Por eso a veces puede resultar imposible que se baje de tu cama.

Te da la bienvenida al llegar a casa

¿Cada vez que llegas a casa tu perro mueve el rabo, te saluda como loco y hasta se le escapa un poco de orina? Esto quiere decir que tu peludo te quiere tanto que no puede controlar su alegría al volver a verte.

Te lleva su juguete preferido

Si tu can no para de llevarte su juguete preferido para que se lo tires, significa que te está haciendo un ‘regalo’ y que además, quiere jugar contigo. Es importante que dediques unos minutos a seguirle el juego, pues le estarás diciendo que tú también te alegras de pasar un rato divertido con él.

Se come tu ropa

¿Cuántas zapatillas o calcetines te ha roto tu perro? Este comportamiento es un clásico en muchos canes. Pero al contrario de lo que pudiera parecer, no lo hace por maldad, sino porque esos objetos están impregnados con tu olor y son pequeñas joyas para él. Ten paciencia y no le regañes en exceso.

Se sienta sobre tus pies

Cuando es un cachorro es habitual que se siente en tus pies. El problema viene si lo sigue haciendo cuando es adulto y pesa 40 kilos. Te advertimos que en este caso será difícil conseguir que deje de hacerlo. Tu perro lleva a cabo este hábito para marcar su territorio y decirle al mundo que eres suyo y que tu amor es sólo para él.

Te persigue por toda la casa

Si no puedes ir solo ni al cuarto de baño porque tu perro va inmediatamente detrás, significa que no puede vivir sin ti.

No para de darte lametazos

Si tu can es muy mimoso y no para de chuparte o pedirte mimos te está demostrando que te considera parte de su familia. Los lametones son su forma de dar besos y hacerte saber que te respeta y te quiere. Además, si se tumba panza arriba para que le acaricies es una muestra de que confía en ti totalmente, pues en esa posición está completamente indefenso.

Sabe todo lo que te pasa

Si tu amigo de cuatro patas acude a consolarte cuando estás triste, significa que te conoce perfectamente y reconoce tu estado de ánimo en cada momento. Si intenta animarte y no se separa de tu lado es que te quiere con locura.

Se deja abrazar

Aunque no lo parezca, los perros odian que se les abrace porque para ellos no es cómodo ni placentero, sino que les produce mucho agobio. Si a tu peludo no le importa que le abraces sin parar hasta estrujarle es porque sabe que a ti te encanta hacerlo y por eso no le importa dejarse achuchar.

Mueve la cola sin parar

Si cada vez que te ve o se gira hacia ti mueve su rabito sin parar, es una señal de que está feliz de estar a tu lado y no puede aguantar la emoción.

