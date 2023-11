Ocio - Tecnología

Cómo saber si mi tren está afectado por la huelga de Renfe 2023

Los días 24 y 30 de noviembre, así como el 1, el 4 y el 5 de diciembre de 2023 Renfe y Adif, han declarado jornadas de huelga en la realización de sus trayectos. Unas fechas que coinciden con uno de los momentos de mayor afluencia de pasajeros, por las vacaciones del puente de diciembre, y que genera dudas a muchos de los viajeros que tienen los billetes de tren ya comprados para estas fechas.

¿Pero, se puede saber si han cancelado mi tren? Sí. Para conocer cuáles son los trenes que están afectados por la huelga, hay que acudir al documento oficial en PDF que ha publicado el Ministerio de Transportes con el listado completo de los trenes que prestan servicios mínimos durante estos días.

Cómo saber si mi tren está afectado por la huelga de forma rápida

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el método que se detalla a continuación sirve para los trenes de larga y media distancia. Estos son los dos únicos tipos de trenes de los que hay un listado acerca de cuáles se mantienen y qué trayectos están cancelados.

Por el contrario, en el caso de los trenes de cercanías, no hay forma de saber qué trenes van a suprimirse y cuáles no, dado que en este caso, los servicios mínimos se miden por el porcentaje de trenes que circulan, no por las horas exactas a las que pasan.

Cómo consultar si mi tren se ha cancelado o no

Muy sencillo. Solamente hay que acceder al documento en PDF que ha publicado el Ministerio de Transportes para consultarlo. Se trata de un documento muy extenso, por lo que para evitar que pierdas tiempo buscando, hay una serie de pautas que agilizan el proceso y que es interesante conocer:

Por un lado, la información relevante a los trenes de larga y media distancia que se mantienen en circulación se encuentran a partir de la página 23 .

. Una vez llegues a este punto del documento, puedes ver distintos encabezados y títulos acerca del tipo de tren, si es larga distancia o media y, a continuación, el día. La búsqueda puedes hacerla de dos maneras diferentes:

Por un lado, localizar el día y tipo de tren que tienes programado y buscar el trayecto específico para el que tienes el billete. Por otro, localizar el correo o ticket recibo de la compra del billete. Una vez tengas el código del tren, que suele ser una combinación de cuatro números, abrir el documento PDF y pulsar la combinación de letras ‘Control’ y ‘F’ a la vez. Al aparecer el buscador, pegar el número del tren.

Si el tren aparece en el listado de este documento PDF, es que no se ha cancelado. Si no aparece, es que se ha suprimido.

Servicios mínimos de trenes Cercanías durante la huelga

Durante las jornadas de parón declaradas por la compañía, habrá una serie de servicios y viajes mínimos. En concreto, es el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el organismo que ha determinado el número de servicios esenciales que garantice la movilidad de los viajeros y cercanías. Los servicios mínimos contemplados y obligatorios que debe ofrecer la compañía son los siguientes:

En el caso de trenes Cercanías, debe circular el 75 % de los trenes en hora punta. Esto es entre las 6 y las 9 de la mañana, así como entre las 14:00 y las 16:00 del mediodía y entre las 18:30 y las 20:30 horas de la tarde. Durante el resto de la jornada, los servicios mínimos se reducen hasta la mitad de la frecuencia habitual de trenes.

De manera general, los trenes de Media Distancia mínimos que deben cubrirse ascienden hasta el 65 % de su frecuencia habitual. En el caso de los AVE y Larga Distancia, los servicios mínimos deben cubrir el 72 %. Esto significa que, en el caso de los de alta velocidad, del total de 1.636 trenes afectados por la huelga, circularán en servicios mínimos, un total de 1.185 trenes. Mientras que en el caso de media distancia, de los 3.160 trenes circularán en servicios mínimos 2.063.

Qué hacer si mi tren está suspendido por la huelga

Por su parte, a los viajeros afectados por la huelga de transporte cuyo tren esté afectado por los servicios mínimos, Renfe ha establecido una serie de medidas específicas de posventa:

A los viajeros que les hayan suspendido el tren, se les ofrecerá, siempre que sea posible, viajar en otro tren de horario aproximado al adquirido.

En el caso de no querer realizar ese viaje o no querer cambiarlo para otra fecha, las operaciones de anulación o cambio del mismo pueden efectuarse a través de los canales oficiales de la compañía.

