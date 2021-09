Vivienda

Hogar y Consumidores

Cómo saber si tu compañía te ha subido el precio de la luz de forma irregular

NOTICIA de de Jessica Pascual

Los precios de la luz aumentan de forma imparable. Si tienes contratada una tarifa en el mercado regulado con Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) habrás notado la subida y variación de precios en los últimos meses. Pero, ¿hasta qué punto sabes si lo que te están cobrando se ajusta a lo que consumes? Muchas personas han adoptado nuevos hábitos en el día a día para ajustarse a los tramos horarios más baratos y evitar así precios abusivos y desorbitados en la factura. Pero aún así no es suficiente.

A esta situación tan difícil hay que sumar las conclusiones extraídas del informe de seguimiento de la adaptación de los contratos de suministro de electricidad, elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que advierte de que algunas empresas comercializadoras han aumentado los precios de la factura de la luz hasta en un 30% de forma irregular y sin avisar a los clientes.

Por tanto, la pregunta que hay que plantearse ahora es cómo saber si tu compañía te ha subido el precio de la luz de forma irregular. Te damos las claves a continuación.

Cómo identificar si te han engañado en la factura de la luz

Ahora que ya sabes que algunas eléctricas han inflado los precios de sus clientes de forma irregular desde la entrada en vigor de la nueva factura de la luz, querrás saber si eres uno de los afectados.

El informe de la CNMC, que ha analizado a un total de 25 empresas comercializadoras en una primera fase, concluye que el número de afectados por esta situación representa el 1,4% de los contratos supervisados, o lo que es lo mismo, un total de 240.000 contratos. Del total, en 90.000 de ellos las empresas comercializadoras sí avisaron a los clientes, mediante comunicación expresa, de esta subida. De esta forma el cliente tenía la posibilidad de rescindir el contrato sin penalizaciones, tal y como recoge la legislación.

Sin embargo, en el caso de los 150.000 contratos restantes, no hubo comunicación expresa. Es decir, que las empresa han inflado los precios de forma irregular y sin avisarles.

Pero saber si eres una de las víctimas de estos precios inflados no es sencillo, puesto que si te estás preguntando qué empresas son las que han realizado estas prácticas abusivas para comprobar si tu compañía se encuentra entre ellas, no es posible saberlo. La CNMC no ha querido detallar cuáles son las empresas, sólo ha especificado que se trata de algunas comercializadoras del mercado libre.

Sobre este asunto se ha pronunciado FACUA-Consumidores en Acción, que ha elaborado un comunicado solicitando a la CNMC que informe a la población y diga cuáles son las empresas que han cometido estas irregularidades para que los usuarios puedan reclamar el dinero.

Por tanto, algunos de los indicadores que pueden servirte de pista para saber si te han cobrado de más de forma irregular es que prestes atención a estos dos conceptos:

Precio del kilovatio hora y cantidad fija. Puedes comparar los valores de estos datos de tu última factura con los que aparecen en el contrato, pero no con los de facturas anteriores, puesto que los precios varían cada mes y no vas a averiguar nada comparando dos recibos.

Otra opción es fijarte en el nombre de la tarifa que tienes contratada. Si en la factura aparece el nombre de una tarifa distinta a la que tienes en el contrato y el cambio se haya producido sin consentimiento, presta atención a todos los detalles porque puede que te estén cobrando de mas.

En esta otra información te explicamos los pasos que debes seguir si tienes que reclamar errores en la factura de electricidad.

Cuáles han sido las subidas de precio

El estudio de la CNMC indica que estas subidas irregulares en el precio de la factura se han producido en dos conceptos:

En el término fijo de potencia, es decir, la capacidad eléctrica contratada

En el concepto variable de energía en función del consumo

Algunas empresas han implementado subidas sólo en el segundo concepto y otras han inflado el precio en los dos campos. En cualquier caso, si sospechas de que puede haber irregularidades o precios abusivos en tu factura, pero no estás seguro, es recomendable que contactes con profesionales expertos que puedan asesorarte e indicarte los pasos a seguir y ayudarte a detectar estas posibles variaciones en el precio.

Es importante saber cómo actuar puesto que no es posible detectar estas subidas de precio comprando recibos de meses anteriores porque, tal y como detalla la CNMC, hay que detraer de los precios que tenía contratado, los peajes antiguos y sumarle los nuevos y cargo, aplicando diferentes perfiles para realizar el cálculo.

Cómo han actuado las empresas con los clientes

Los datos del informe revelan que algunas empresas comercializadoras no han adaptado de forma correcta los precio de la nueva factura de la luz, vigente desde el 1 de junio de 2021, a los contratos de sus clientes. Para realizar el estudio, la CNMC ha solicitado a 25 empresas comercializadoras (elegidas aleatoriamente) información sobre los precios que facturaban antes y después del cambio en la factura de la luz. Las 25 empresas que han participado tienen la mayor cuota de número de suministros, un total del 91% de los usuarios en alta tensión y el 84% en baja tensión.

Ante esta situación, la entidad ha solicitado a las empresas que “refacturen a los clientes y apliquen el precio que les corresponde de acuerdo a los nuevos peajes”. No es una subida menor, puesto que la CNMC ha detectado de forma puntual subidas de precios de hasta el 30% de lo que correspondería. Ante esta situación, la entidad ha comunicado que va a realizar el seguimiento para asegurar la devolución de este cobro indebido. En caso de no producirse, tomarán las medidas legales pertinentes.

Del total de empresas que han incrementado los precios, sólo algunas de forma puntual han avisado a los clientes de forma transparente y comprensible a través de una comunicación específica. Y ofreciendo al cliente la posibilidad de rescindir el contrato sin penalización de acuerdo a la legislación.

Pero en el resto de casos, las empresas no sólo no han informado a los clientes de este incremento, sino que han indicado que la subida se debe a la variación de los componentes regulados.

La CNMC indica que en el momento de la realización del informe “muchas de estas comercializadoras ya están haciendo regularizaciones”. Lo que quiere decir que los consumidores afectados deberían recibir una compensación equivalente a lo que les han cobrado indebidamente desde el pasado mes de junio.

Próximos pasos

La CNMC continúa con el informe. Ahora está analizando los resultados de otras 19 comercializadoras para realizar una segunda fase del estudio. El objetivo es conocer y analizar el 95% de los suministros del mercado libre de baja tensión y el 89% de la energía en ese segmento.

Cómo saber si tu compañía te ha subido el precio de la luz de forma irregular was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo saber si tu compañía te ha subido el precio de la luz de forma irregular, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar y Consumidores.