Si presentas un cuadro de depresión es difícil dejar atrás los pensamientos de inutilidad y tristeza. Aunque parezca imposible recuperar el estado de felicidad anterior, siempre hay una salida. Solo hay que ser capaz de encontrarla. Te explicamos cómo salir de la depresión de cuatro formas diferentes.

1. Aumenta el contacto social



Busca un terapeuta

Casacochecurro.com Este profesional puede ayudarte a resolver tus problemas. Busca a alguien que te dé confianza y con el que te sientas a gusto. Si lo tuyo no es la terapia tradicional, busca otras alternativas, como la terapia con animales, la terapia basada en el arte, etc.

Relaciónate con personas positivas

El apoyo social es fundamental para poder salir de una depresión. Si te rodeas de gente optimista y positiva, reducirás tus pensamientos negativos. Por eso conviene pasar el máximo tiempo posible con familiares o amigos que te hagan sentir bien. Igualmente, intenta alejarte de las personas que te provocan ansiedad o no te apoyan lo suficiente. Esto solo agravará tu problema.

No rehúyas el contacto físico

Está demostrado que los besos y los abrazos liberan oxitocina en el cerebro, una sustancia que aumenta la felicidad y disminuye la depresión. No hay excusa para no abrazar a tu pareja, a tus amigos o a tu mascota.



2. Cambia tu manera de pensar

Piensa en positivo

Quedarse atrapado en los pensamientos negativos una y otra vez es la principal losa cuando no sabes cómo salir de una depresión profunda. Es fundamental detener esas reflexiones tan perjudiciales.

Una buena forma de hacerlo es escribir una lista con todos esos pensamientos para tener una visión realista de lo que te pasa por la mente e identificar los cambios que debes acometer en tus reflexiones.

El siguiente paso es dar la vuelta a cada pensamiento negativo, buscando la parte positiva del mismo o transformándolo en una versión más optimista.

Busca tus puntos fuertes

Cuando se sufre depresión parece difícil encontrar las virtudes de uno mismo porque la autoestima está gravemente debilitada.

Haz una lista de tus diez rasgos físicos y emocionales favoritos y léela a diario. Puede parecer una tontería, pero este ejercicio ayuda cuando no sabes cómo salir de una depresión grave.

De igual manera, aceptar los halagos de los demás sin cuestionar los motivos te ayudará a recobrar tu autoestima.



3. Prioriza tu salud

Identifica problemas de salud

Una mala salud puede agravar tu depresión, por eso conviene tener muy presente en qué estado te encuentras y acudir al médico para someterte a un examen médico.

Por otro parte, debes identificar los factores relativos a la salud que pueden vincularse con tu depresión. Por ejemplo, cambios significativos de peso, aumento del sueño y del cansancio, etc.

Haz ejercicio regularmente

Se conoce como ‘la euforia del corredor’ a la sensación que se experimenta como consecuencia de la liberación de endorfinas tras la realización de ejercicio. Esto supone una mejora significativa del estado de ánimo.

A la larga, el ejercicio es un tratamiento eficaz para reducir la depresión. Basta con dedicar 30 minutos al día a correr, nadar, bailar o hacer yoga para liberar las endorfinas necesarias y que te sientas mejor contigo mismo.

Come de forma saludable

Los alimentos saludables como frutas o verduras están relacionados directamente con cambios positivos en el estado de ánimo. Es importante que dejes de lado la comida basura y apuestes por una dieta equilibrada y rica en ácidos grasos omega 3, pues se ha demostrado que están ligados a una disminución de los síntomas de la depresión.

Duerme mejor

Cuando se sufre depresión se presentan síntomas de insomnio o hipersomnia. Tener un horario de sueño desorganizado puede empeorar tu estado. Debes intentar irte a dormir y despertarte a la misma hora todos los días.

4. Enfréntate a la depresión de forma saludable

Retoma un hobby antiguo

Uno de los factores que surgen cuando se padece depresión es el de olvidar aquellas actividades que solías hacer y que tanto te gustaban. Anímate a retomarlo. Notarás una rápida mejoría en tu estado de ánimo.

Si no es posible volver a realizar hobbies pasados, prueba con nuevos. Siempre hay intereses por descubrir.

Sal al exterior

Oblígate a pasar al menos 30 minutos bajo la luz del sol. La vitamina D de la luz solar ayuda a reducir la depresión.

Practica la meditación y emplea técnicas de relajación

Algunos estudios han demostrado que la meditación consciente puede beneficiar a las personas que sufren de depresión y ansiedad.

Además, es importante identificar los factores estresantes que se relacionan con tu depresión y llevar a cabo actividades que los mitiguen, como ir a un spa, leer un libro, etc.

Cuida de una mascota

Diferentes estudios han constatado que las personas que tienen a cargo una mascota se recuperan mucho más rápido de la depresión.

Prueba el voluntariado

Ayudar a los demás es un buen método para alcanzar el bienestar y la actitud positiva.

Busca organizaciones que necesiten voluntarios y dedica parte de tu tiempo a trabajar con ellos. Te sentirás realizado y podrás compartir experiencias con personas que también lo están pasando mal.

Todos estos consejos son muy útiles si no sabes cómo salir de una depresión sin medicamentos, pero la única forma de lograrlo pasa por aceptar tu situación y poner tu empeño en salir adelante. ¡Si quieres, puedes!

