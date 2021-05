Sabías Que...

Cómo ser madre soltera por inseminación artificial: proceso, requisitos y precios

Si tu reloj biológico empieza a sonar y quieres ser madre pero no tienes pareja, a continuación te vamos a explicar todo lo que necesitas saber para quedarte embarazada por inseminación artificial (IA). Éste es uno de los métodos de reproducción asistida de menor complejidad que hay para que puedas quedarte embarazada si no tienes pareja.

Si te has planteado ser madre soltera por inseminación artificial, pero no sabes si dar el paso porque tienes algunas dudas, sigue leyendo porque en este artículo detallamos en qué consiste esta práctica, los precios y el proceso paso a paso.

En qué consiste la inseminación artificial

Este método de reproducción asistida consiste en colocar una muestra de semen en el interior del útero de la mujer para que la gestación del embarazo sea lo más parecida posible al proceso natural.

Las muestras de semen utilizadas en el proceso están tratadas previamente en los laboratorios de las clínicas, lo que aumenta las probabilidades de éxito que en cualquier caso son mayores que las que pueden conseguirse a través de las relaciones sexuales. La gran ventaja de este tipo de reproducción asistida es que los espermatozoides tienen que recorrer una menor distancia hasta el óvulo.

La inseminación artificial está considerada como uno de los procesos que más respeta el entorno natural de los gametos (las células reproductoras) que es lo que proporciona la fecundación. Además, es uno de los que más guarda relación con la forma natural de quedarse embarazada porque la gestación tiene lugar en el útero de la mujer.

Por norma general, el proceso en las clínicas privadas suele incluir un acompañamiento psicológico para dar apoyo a la mujer y así facilitar el asesoramiento en todo lo que necesite.

¿La Seguridad Social cubre la inseminación artificial?

No siempre, pero las mujeres que cumplan una serie de requisitos sí pueden quedarse embarazada a través de este método de reproducción asistida en la sanidad pública. La gran desventaja de utilizar esta vía es que las listas de espera son muy largas.

La gestión de la sanidad en España corre a cargo del Sistema de Salud Pública de cada Comunidad Autónoma y por tanto las condiciones pueden variar en función de la localidad en la que residamos. En términos generales, los requisitos básicos que hay que cumplir para que la Seguridad Social cubra el proceso son:

Tener máximo 40 años al iniciar el proceso

Tener problemas para concebir. A través de diferentes pruebas de fertilidad debe quedar constancia que la mujer tiene problemas para concebir.

La sanidad pública no va a cubrir en ningún caso tratamientos a parejas que ya tengan hijos en común

Si el esperma de la pareja no es el adecuado puede recurrirse a donantes privados.

La sanidad pública en términos generales ofrece entre cuatro y seis intentos para la inseminación artificial.

Además, hay determinadas pruebas que no van a estar incluidas en el tratamiento de la Seguridad Social por el elevado coste de las mismas.

Así que si eres una de las mujeres que han decidido montar una familia sin pareja y te ajustas a los requisitos que hemos detallado, te animamos a que consultes con tu médico las posibilidades que tienes para saber si puedes quedarte embarazada mediante inseminación artificial en la sanidad pública y ahorrarte el coste de una clínica privada.

Para que el proceso tenga éxito

Esta técnica de reproducción asistida no asegura al 100% el embarazo. La inseminación artificial es uno de los muchos procedimientos para quedarse embarazada y es más efectivo que las relaciones sexuales, pero tiene una tasa de éxito algo menor que otros procesos de reproducción asistida.

Además, que una mujer pueda quedarse embarazada a través de esta técnica no depende sólo del proceso, sino también del perfil de la mujer. Los principales factores que pueden influir en el proceso son al edad, el historial médico y la calidad de los óvulos entre otros. El perfil ideal para que la inseminación artificial tenga éxito es que tenga bastantes óvulos de calidad. Por tanto, todas las mujeres que tengan problemas de fertilidad deberán recurrir a otras técnicas de reproducción asistida.

¿Hay requisitos para someterse a alguna técnica de reproducción asistida en España?

El artículo 6 de la Ley 24/2006 contempla que todas las mujeres que lo deseen siempre y cuando sean mayores de edad y tengan planes capacidades pueden utilizar cualquiera de las diferentes técnicas de reproducción asistida para ser madres siempre que hayan prestado su consentimiento escrito al uso de estas técnicas de forma libre, consciente y expresa.

Además, para poder hacerlo no van a tenerse en cuenta ni el estado civil ni la orientación sexual. Para lo que sí especifican requisitos es en el caso de mujeres que quieran someterse a alguna de estas técnicas por la sanidad pública como hemos detallado en apartados anteriores.

Procedimiento

La clínica IVI especializada en esta técnica de reproducción asistida muestra paso a paso el procedimiento:

Las dos primeras visitas son para establecer el diagnóstico y el tratamiento personalizado. En esta primera consulta los especialistas hacen evaluaciones personalizadas de los pacientes para determinar qué tratamiento es el mejor para cada caso. Después de estas dos primeras visitas hay que esperar 12 días en los que debe haber un proceso de preparación y control folicular. En estos doce días es cuando da comienzo el tratamiento y la ovulación. Es entonces cuando la mujer debe someterse a la estimulación ovárica. El inicio del proceso debe hacerse en el momento del ciclo menstrual de la mujer. Cuando los folículos están listos, debe administrarse una dosis de la hormona hGC para inducir la ovulación y a las 36 horas puede programarse la inseminación artificial. En este momento la clínica prepara la muestra del esperma. Este proceso puede realizarse en una consulta sin necesidad de pasar por quirófano ni de sedar a la mujer. 15 días después citan a la madre para hacerse la prueba de embarazo en sangre. Y por último a los 20 días es posible hacer la primera ecografía ara el seguimiento gestacional.

Cuánto cuesta la inseminación artificial

El precio final de someterse a una inseminación artificial depende directamente de la clínica a la que acudas y de los diferentes servicios que ofrezcan. Sin embargo, podemos fijar un precio medio del proceso que oscila entre los 800 y los 1.600 euros.

Otras situaciones para la inseminación artificial

Hemos hablado a lo largo de todo el texto de familias monomarentales, pero esta técnica de reproducción asistida también es una opción para las parejas que quieren ser padres pero en las que el hombre no es fértil o tiene una mala calidad del esperma, lo que dificulta las posibilidades de embarazo. En estos casos la mujer recibe una muestra de semen distinta a la de su pareja, en este caso, de un donante. Este mismo caso puede aplicarse para las parejas que estén compuestas por dos mujeres.

