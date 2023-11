Trabajos

Formación

Cómo ser tanatopractor: formación, sueldo y requisitos necesarios

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Te gustaría tener un trabajo bien pagado sin la necesidad de tener una carrera universitaria? Una buena opción es hacerse tanatopractor, aunque no es un trabajo para cualquier persona. No obstante, esta es una profesión con una alta demanda debido al buen salario que tiene. Además, como hemos dicho, no es necesario tener estudios universitarios. Si no eres una persona aprensiva o escrupulosa al tratar el cuerpo de personas difuntas, quizás te interese saber cuál es la formación necesaria para ser tanatopractor, así como el salario que perciben estos profesionales.

Qué es la tanatopraxia

La tanatopraxia o tanatoplastia es el conjunto de técnicas de acondicionamiento, higienización, reconstrucción, estética y conservación del cuerpo de los difuntos, desde el momento en el que fallecen hasta que son enterrados o incinerados. Este oficio está regulado bajo el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, en el que se establecen las técnicas necesarias para tratar un cadáver. El objetivo final de estos profesionales es conservar temporalmente los cadáveres de la mejor forma posible ante sus familiares en el velatorio.

En términos etimológicos, la palabra tanatopraxia proviene del griego ‘thanatos’, que significa muerte, y ‘praxis’, que hace referencia a la acción práctica. Por lo tanto, según la etimología, la tanatopraxia hace referencia a las prácticas relacionadas con la muerte de una persona.

Funciones de un tanatopractor

Los tanatopractores tienen un abanico amplio de funciones a realizar en su día a día. Destacan las siguientes:

Aplican técnicas de conservación o embalsamamiento de los cadáveres para evitar su descomposición de forma temporal.

para evitar su descomposición de forma temporal. Restauran las zonas dañadas por diferentes lesiones o traumatismos para la posterior presentación del cadáver.

por diferentes lesiones o traumatismos para la posterior presentación del cadáver. Colocan prótesis cuando faltan partes de la superficie corporal para mejorar la estética del cadáver.

cuando faltan partes de la superficie corporal para mejorar la estética del cadáver. Retiran prendas o apósitos , taponan orificios o realizan suturas con el fin de preparar el cadáver para su cuidado estético.

, taponan orificios o realizan suturas con el fin de preparar el cadáver para su cuidado estético. Extraen fluidos y gases del cuerpo de los difuntos.

del cuerpo de los difuntos. Visten a las personas fallecidas de acuerdo con la voluntad expresada por sus familiares.

de acuerdo con la voluntad expresada por sus familiares. Aplican técnicas estéticas a los difuntos, que incluyen el aseo y el maquillaje para mejorar su imagen.

para mejorar su imagen. Extraen prótesis, marcapasos u otros dispositivos que pudieran provocar accidentes durante la cremación, o bien para su reciclaje.

Colocan a los difuntos en el féretro para su posterior presentación.

Para realizar estas labores, los tanatopractores deben tener una serie de cualidades psicosociales, comunicativas, ser organizados y muy detallistas. Los velatorios son momentos tristes en los que los familiares de un ser querido fallecido deben recibir respeto y sensibilidad. Es importante que estos profesionales tengan una buena comunicación con los familiares y allegados del fallecido e intenten resolver todas las dudas posibles. De igual manera, este trabajo requiere procedimientos muy estrictos, cumplir con los tiempos de trabajo establecidos y mostrar especial atención por los detalles.

Formación

En España no existe ninguna formación reglada para ser tanatopractor, ya sea una carrera universitaria, máster o ciclo de Formación Profesional. No obstante, existen empresas del sector funerario que tienen academias con cursos especializados en tanatopraxia.

En estos cursos, el futuro tanatopractor debe adquirir conocimientos teóricos sobre anatomía humana, patología, microbiología, medicina legal y forense, prevención de riesgos laborales y técnicas comunicativas.

En cuanto al apartado práctico, los alumnos deben realizar un curso en el que sea posible poner en práctica los conocimientos teóricos en los cuerpos de personas fallecidas, ya que algunas academias utilizan animales o bien no cuentan con un módulo de prácticas, esencial para adquirir experiencia real en esta profesión.

Sueldo

¿Cuál es el sueldo medio de un tanatopractor en España? Si bien es cierto que la cantidad puede variar en función de cada empresa funeraria y la experiencia de cada profesional, como promedio podemos decir que un tanatopractor o maquillador de muertos suele cobrar aproximadamente de 1.800 a 2.000 euros al mes. Una remuneración que supera con creces la media de sueldos en España que se sitúa en los 1.200 euros. De ahí que se diga que trabajar maquillando a fallecidos es uno de los trabajos más bien pagados.

Si quieres leer más noticias como Cómo ser tanatopractor: formación, sueldo y requisitos necesarios, te recomendamos que entres en la categoría de Formación.