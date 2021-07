Cómo solicitar el bono social del agua

Vivienda

NOTICIA de de Jessica Pascual

El bono social del agua es una ayuda que consiste en un descuento en el precio de la tarifa del agua a la que pueden acogerse personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. El objetivo de esta bonificación es ayudar a que las familias con menos recursos puedan hacer frente al pago de este suministro básico.

El bono social del agua es una iniciativa que está gestionado por los ayuntamientos y las empresas suministradoras del servicio. Es decir, que tanto la cuantía del descuento en la tarifa, así como las condiciones y requisitos para acceder a esta ayuda varían en función de la localidad en la que residas. Si quieres saber cómo beneficiarte de esta ayuda, a continuación te explicamos cómo solicitar el bono del agua en cada localidad.

Bono social del agua

El bono social del agua es una ayuda que tiene una doble finalidad:

Por un lado, busca reducir el gasto en la factura del agua de las personas con menos recursos o que tengan dificultades económicas.

de las personas con menos recursos o que tengan dificultades económicas. Por otro, el objetivo de esta tarifa es no penalizar a los hogares en los que convivan muchas personas.

Aunque de forma general se denomina bono social del agua, hay muchas formas de designar a esta tarifa especial del agua. En algunas empresas este bono se llama bonificaciones en la factura del agua, fondo social o tarifa reducida del agua. Para saber cuál es la promoción exacta de tu localidad, te recomendamos que lo consultes con la compañía suministradora de agua de tu municipio. Al final de este artículo puedes ver el listado de las empresas del agua de las diferentes localidades.

Requisitos para solicitar el bono

Cada municipio tiene su propio bono social del agua. Esto quiere decir que tanto los requisitos para solicitar esta ayuda están determinados por las empresas y ayuntamientos de cada localidad. Pero a rasgos generales, el bono social de agua se dirige a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o en riesgo de exclusión social. Las personas que pueden solicitar este bono social del agua son:

Familias numerosas

Si en un hogar conviven muchas personas , aunque no tengan relación familiar, también pueden acceder a este bono. El objetivo es no perjudicar a los hogares en los que vivan muchas personas

, aunque no tengan relación familiar, también pueden acceder a este bono. El objetivo es no perjudicar a los hogares en los que vivan muchas personas Las personas que tengan ingresos bajos . Se toma como referencia el nivel de ingresos en relación al Salario Mínimo Interprofesional

. Se toma como referencia el nivel de ingresos en relación al Salario Mínimo Interprofesional Mayores de 65 años así como pensionistas o jubilados pueden solicitar y beneficiarse del bono. Pero en la mayoría de los casos es necesario que este colectivo acredite unos ingresos bajos para beneficiarse de la ayuda

pueden solicitar y beneficiarse del bono. Pero en la mayoría de los casos es necesario que este colectivo acredite unos ingresos bajos para beneficiarse de la ayuda Personas en riesgo de exclusión social

Además de los requisitos que marque cada localidad, para acceder a este bono los solicitantes tienen que ajustarse a unos límites de ingresos que varían en función del lugar de residencia.

Cómo solicitar el bono social del agua

Si quieres solicitar el bono social del agua, primero tienes que acudir a los servicios sociales del ayuntamiento y contactar con un trabajador social para que evalúe la situación personal y determine si reúnes las condiciones para acceder a este bono.

Después, tienes que acudir a la compañía suministradora del servicio de agua de tu localidad y solicitar el bono o tarifa reducida. Dependiendo de la compañía, podrás solicitar el bono de forma presencial, a través de la web o por teléfono.

Para tramitar la solicitud el solicitante tendrá que aportar toda la documentación que acredite que se encuentra en alguna de las condiciones descritas para acceder a la ayuda. Puede ser el título de familia numerosa, las nóminas, declaración del IRPF o el certificado de empadronamiento, entre otros. Además de estos documentos, todos los papeles y trámites que hay que realizar para acceder a la ayuda dependerán de cada empresa.

Cuánto me ahorro con la tarifa reducida de agua

No hay un descuento fijo en la factura, sino que depende de dos factores:

La compañía suministradora

Motivo por el que se solicita y circunstancias personales del solicitante

Cuánto tiempo puedo recibir el bono

Depende. La reducción en el precio de la tarifa del agua durará el tiempo que marque cada ayuntamiento. Aunque por norma general, suele tener una duración de entre 1 y 3 años. Transcurrido este tiempo, el solicitante debe volver a acreditar la situación para comprobar que sigue necesitando esta ayuda.

Empresas suministradoras por localidades

A continuación puedes consultar el listado de localidades que ofrecen este bono a través de las empresas suministradoras de agua. Puedes acceder a toda la información sobre el bono social en cada localidad a través de estos enlaces:

Bonificaciones del Canal de Isabel II en Madrid

Fondo Social de Emasa en Málaga

Bonificaciones y fondo social de Aguas de Alicante en Alicante

Somajasa en Jaén

Bonificaciones para pagar la factura de Aigües en Barcelona

Bonificaciones de la tarifa general del agua en Zaragoza

Emacsa en Córdoba

Exenciones y bonificaciones de Aqualia en Almería

Bonificaciones de Aguas de Cuenca en Cuenca

Bonificación por ingresos bajos en Emaya en Palma de Mallorca

Bonificaciones de Emalcsa en A Coruña

Aquavall en Valladolid

Tarifas sociales de Emuasa en Murcia

Tarifa Social del Canon en Cataluña

Emasesa en Sevilla

Emivasa en Valencia

