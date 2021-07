Vivienda

Cáritas es una entidad que pertenece a la Conferencia Episcopal Española y cuya finalidad es fomentar el desarrollo y la integridad social de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Para ello, el organismo ofrece distintas ayudas a personas vulnerables, niños, familias y ancianos, entre otros. En esta guía te explicamos cómo solicitar una ayuda en Cáritas y en qué consiste cada una de ellas.

Tipos de ayudas que ofrece Cáritas

Las ayudas que ofrece Cáritas se dividen en cuatro ejes fundamentales: Acción social, economía solidaria, cooperación internacional y emergencia. Además, ofrecen apoyo psicológico a personas que se encuentren en situaciones de violencia, soledad o desarraigo.

Acción social

El programa ‘Acción Social’ busca que todas las personas sean capaces de defender sus derechos para cubrir sus necesidades básicas y participar en sociedad. Este programa se divide en tres áreas de actuación:

1. Ayudas de acogimiento y acompañamiento

El objetivo de este programa es ofrecer apoyo a las personas en situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad social a través del acompañamiento, la promoción y la autonomía personal. Las principales líneas de actuación consisten en recibir y acoger a la persona, ofrecerle una atención personalizada e iniciar un camino de forma conjunta.

2. A las personas vulnerables

Estas ayudas se dirigen a personas que no tienen los recursos básicos para alimentarse, vestirse, comprar medicamentos o pagar suministros, entre otros. Dentro de estas ayudas podemos distinguir cinco áreas de actuación:

1. A los jóvenes

Pueden acogerse a estas ayudas los jóvenes que se encuentren en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. El objetivo de las ayudas a los jóvenes es que involucren de nuevo en la sociedad y participen en la ciudadanía.

2. A las familias

Las ayudas que se centran en el entorno familiar están especialmente dirigidas a aquellas unidades de convivencia que se encuentran en situación de vulnerabilidad o pobreza extrema. El objetivo de este programa consiste en el trabajo conjunto para fortalecer el desarrollo educativo, laboral y la convivencia de los miembros. Los puntos clave de las ayudas familiares son:

Apoyo a la convivencia en la familia

Apoyo en el ámbito escolar y educativo

Inserción social y laboral

Mantenimiento de la salud

Orientaciones en gestión del hogar

Asesoría jurídica

Fomento de las relaciones sociales con terceras personas

3. A la infancia

Las ayudas a la infancia se coordinan de forma conjunta con otros programas como el de la familia, la mujer y la inmigración. Las principales actuaciones son:

Apoyo y seguimiento escolar

Grupos de ocio y tiempo libre

Atención a menores víctimas de malos tratos

Acompañamiento a menores infractores

Defensa de los menores extranjeros no acompañados

4. A personas mayores

El principal objetivo de este programa es que las personas mayores en situación de vulnerabilidad puedan tener una vida mejor. Cáritas ofrece programas específicos diseñados al cuidado y acompañamiento de las personas mayores a través de la atención profesional y cercana.

Y además de los centros de residencias o centros de Día de Cáritas, existe una red de voluntarios que acude a los domicilios para ayudarles a cubrir sus necesidades básicas, en caso de que no puedan valerse por sí solos.

5. A migrantes y refugiados

En cuanto a las personas migrantes, hay una serie de ayudas orientadas a ofrecerles protección frente a posibles abusos y explotación del trabajo. La labor de la entidad es defender sus derechos y ayudarles a través del asesoramiento jurídico, de los servicios de medicación intercultural, de la formación y del alojamiento temporal en los centros de acogida. Dentro de éste ámbito, la entidad se centra en cuatro colectivos que son más vulnerables:

Mujeres migrantes

Víctimas de trata de seres humanos

Trabajadores y trabajadoras domésticas

Niños migrantes

La función principal es evitar que se vulneren sus derechos fundamentales. Por otra parte, Cáritas cuenta con la iniciativa Migrantes con Derecho a través de la que se centran en cuatro puntos clave: Acoger, proteger, promover e integrar.

3. A personas excluidas

Las ayudas a personas excluidas se dirigen a colectivos que se encuentran en exclusión social, fuera de la sociedad. Las actuaciones concretas de este programa dependen del grado de exclusión y del riesgo de cada persona. Se distinguen cinco líneas de actuación en función del tipo de exclusión:

1. De salud (personas con drogodependencia, SIDA o salud mental)

Las ayudas a personas drogodependientes, con SIDA o con problemas de salud mental tienen como objetivo integrarles de nuevo en la sociedad y mejorar su calidad de vida a través del acompañamiento y la educación. Pueden acogerse a estas ayudas las personas que tengan pocos recursos y, por tanto, escasas posibilidades de reinserción social.

2. A reclusos y ex-reclusos

En este ámbito las ayudas se centran en sacarles del aislamiento social para conseguir una nueva reinserción en la sociedad. Estas ayudas se realizan mientras las personas están dentro de prisión, para fomentar la recuperación social, pero también cuando salen para ayudarles en la inserción laboral.

3. A personas sin hogar

Estas ayudas consisten en defender el derecho a una vivienda de las personas que no tienen un techo donde dormir a causa de un impago o de un desahucio.

4. Personas con discapacidad

Las ayudas para personas con discapacidad se dirigen a potenciar los recursos y las capacidades personales para que logren una mayor autonomía y gestión personal.

5. A víctimas de trata y prostitución

Estas ayudas están dirigidas a mujeres que sean víctimas de prostitución o de trata y explotación sexual. El objetivo es ofrecerles apoyo, orientación e información para que puedan comenzar un proceso de recuperación de sus vidas.

Economía Solidaria, ayudas al empleo

Cáritas ofrece ayudas de empleo y formación. A través del programa ‘Economía solidaria’ ofrecen diferentes vías a las personas más desfavorecidas para que consigan un trabajo y así poder afrontar el último paso en cuanto a integración social. Este programa consiste en la realización de talleres de formación, en el aprendizaje de nuevas habilidades y en cursos preparan a personas para nuevos empleos.

Empleo inclusivo

A través del empleo inclusivo buscan ofrecer las mismas oportunidades de igualdad en el acceso a un trabajo a aquellas personas que se encuentran en una situación de riesgo. El objetivo es que todas las personas puedan desarrollarse profesionalmente y tener relaciones profesionales satisfactorias.

Comercio Justo

Además de ayudar a las personas a conseguir empleo, la entidad se centra también en el comercio justo para que las empresas antepongan los derechos de los trabajadores y de sus comunidades así como el cuidado del planeta por encima de otro tipo de intereses.

Economía Social

A través de la economía social intentan crear oportunidades reales de empleo a las personas en situación de exclusión social.

Respeto de los derechos humanos

Existen ayudas destinadas a asegurar la no vulneración de los derechos humanos para que todas las personas puedan tener una buena calidad de vida.

Cómo solicitar una ayuda

Si quieres solicitar alguna de las ayudas detalladas en este artículo, puedes hacerlo dirigiéndote a las oficinas de cualquier Cáritas diocesanas que están repartidas por el país. Puedes encontrar un mapa en el que aparecen señalizadas todas las oficinas de Cáritas Diocesanas a través de la web de Cáritas.

