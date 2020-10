Coches Cómo tener WiFi en el coche

¿Pasas mucho tiempo montado en el coche y consumes todos los datos móviles? Si por el trabajo o por ocio pasas muchas horas en el coche y haces uso constante del GPS, de música o de otros elementos que te hacen quedarte sin datos, no te preocupes, existe una solución.

En este artículo te contamos cómo crear una red WiFi en el coche para que tu y tus acompañantes podáis disfrutar de conexión a Internet sin preocupaciones. En la actualidad algunos coches cuentan con conexión WiFi integrada, pero si no es tu caso, a continuación te explicamos todas las posibilidades para tener WiFi en el coche.

El móvil como punto de acceso a Internet

¿Tienes una tarifa de datos ilimitados? En ese caso tu móvil puede actuar como punto Wifi del coche sin tener que preocuparte por el consumo de datos.

Tan sólo tienes que saber cómo compartir WiFi tanto en el sistema operativo Android como en iOS y de esta forma tu teléfono se convertirá en un punto de acceso a Internet en el que los demás pasajeros podrán conectarse y no utilizar sus datos.

El único problema que presenta esta vía es la batería de tu teléfono. Para solucionarlo puedes tener un cargador a mano y tener el teléfono siempre conectado en el coche para no quedarte sin batería.

Con este método cada vez que te montes en el coche tienes que configurar tu dispositivo y convertirlo en el punto de acceso a Internet y los demás usuarios, sean tu familia o tus amigos, tendrán que conectarse. Quizá para trayectos cortos es una opción demasiado aburrida, pero sí es bastante útil para trayectos largos.

Compartir Wifi desde un teléfono Android

Para hacer que nuestro teléfono se convierta en un punto de acceso a Internet tienes que ir a la pestaña Ajustes.

Dentro de Ajustes, tienes que seleccionar la pestaña Redes e Internet. Una vez dentro de esta categoría, tienes que seleccionar la pestaña Zona Wifi / Compartir conexión Internet.

Cuando llegues a este punto verás la siguiente pantalla.

Lo siguiente que tienes que hacer es seleccionar la primera opción que te dice punto de acceso WiFi.

Tienes que seleccionarlo, activarlo y configurar tanto tu nombre como la contraseña para dárselo a los demás usuarios del vehículo para que se conecten a la zona WiFi que acabas de crear.

Desde este momento ya tienes Wifi en el coche y todos los usuarios están consumiendo los datos de tu teléfono.

Compartir Wifi desde un iPhone

Para hacer que tu teléfono iPhone se convierta en un punto de acceso a Internet tienes que acceder a la pestaña Ajustes. Dentro de la opción Datos móviles está la opción Punto de acceso personal.

Si pinchamos en esta opción, nos lleva a otra pantalla que nos permite activar la pestaña Permitir a otros conectarse. Debajo de esta pestaña aparece la contraseña por defecto que está incluida en el teléfono para compartir Internet.

Una vez actives esta opción y le digas a los demás usuarios la contraseña de tu red, ya puedes compartir Internet y los demás dispositivos pueden conectarse a tu teléfono.

Duplicado de tarjeta

Ahora bien, si tomamos como referencia la opción anterior, podemos conseguir Internet de la misma forma pero con un pequeño cambio.

Si escoges esta opción es recomendable tener igualmente una tarifa de datos ilimitada puesto que vas a seguir utilizando tu teléfono como punto de acceso a Internet.

La peor parte de la opción anterior es que cada vez que te subes al coche tienes que configurar desde tu teléfono el punto de acceso a Internet y los demás usuarios tienen que conectarse a este punto, sin embargo, con esta opción este paso sólo tendrás que hacerlo la primera vez.

Esta fórmula consiste en solicitar un duplicado de la tarjeta SIM, aunque depende de lo que te cueste este duplicado, te saldrá mejor utilizar esta vía u otras.

Además del suplicado necesitarás un teléfono móvil antiguo. Una vez tengas estos dos elementos tan sólo tendrás que introducir la SIM en el teléfono, configurarlo como punto de acceso a Internet y dejarlo siempre activado. El resto de usuarios del vehículo tan sólo tendrá que conectarse una vez y ya se quedará guardado.

Es la opción ideal si sueles viajar con tus hijos puesto que pueden entrar al coche y sin necesidad de que les configures cada vez la conexión a Internet puedan ponerse a ver películas o series con la tablet.

Las ventajas de esta vía es que sólo tendrás que configurar la conexión una vez.

Por otra parte, es fundamental para no quedarte sin Internet en el teléfono que tengas tarifa de datos ilimitados y que valores si lo que te cuesta solicitar el duplicado de tarjeta merece la pena para utilizarla para tener WiFi en el coche.

Dispositivos MiFi

Los dispositivos MiFi son aparatos específicos diseñados para poder tener WiFi en el coche sin tener que utilizar tu teléfono como punto de acceso a Internet.

Estos dispositivos se conectan al enchufe del coche y se convierte en un router de tipo portátil. Funcionan con una tarjeta SIM, por tanto, al igual que en las opción anterior, puedes solicitar un duplicado de tu tarjeta para incluirlo en este aparato o por el contrario solicitar una línea de teléfono independiente para utilizarla en los dispositivos MiFi.

Estos aparatos te sirven para el coche aunque también para otros lugares porque algunos modelos cuentan con puerto USB.

Estos dispositivos MiFi permiten que conectemos varios dispositivos a la vez.

Car Wifi de Orange y Huawei

Orange y Huawei han lanzado este sistema. Se trata de un router para poder tener WiFi en el coche.

Car WiFi de Orange y Huawei es un dispositivo que se enchufa al mechero del coche y que ofrece WiFi para que se conecten hasta máximo 10 dispositivos a la vez. Funciona con una tarjeta SIM.

Es un aparato que además cuenta con un puerto USB que te permite conectar y cargar el teléfono al mismo tiempo.

El Car Wifi de Orange y Huawei se puede adquirir por 99 euros sin contratos de tarifas o permanencia.

Movistar Car

Movistar Car es un sistema creado por la operadora de telefonía para que puedas estar conectado también en el coche. Aunque la función principal de Movistar Car es tener WiFi en el coche, este sistema proporciona más servicios.

La red WiFi que crea permite que se conecten hasta cinco dispositivos y puedan navegar sin tener que consumir los datos del móvil. Es una red WiFi que permite conectar el coche a Internet por un total de 3 euros al mes. Además pueden conectarse hasta cinco dispositivos a la vez.

La aplicación pude conectarse con uno de los dispositivos, no hace falta que se descarguen las cinco personas que quieran usar el WiFi la aplicación.

Funciones extra

Otra de las funciones de Movistar Car es que cuenta con un sistema de llamada de emergencia. Se llama Movistar Car SOS.

Otra de las funciones que se derivan de Movistar Car es un sistema de GPS integrado. No es un GPS normal, puesto que tiene la capacidad de avisarte a través del teléfono dónde está tu coche ubicado. Al igual que en otros GPS te avisa de posibles incidencias en la carretera y te envía notificaciones en función del trayecto que sigues.

Cuenta con un sistema de alertas sobre el mantenimiento del coche y además te avisa de ofertas para echar gasolina, en los seguros y en el mantenimiento en general del coche.

¿Movistar Car vale para todos los coches?

No. Se puede conectar un coche siempre y cuando tenga un puerto OBD. ¿Y qué coches tienen puerto OBD? Todos los coches fabricados a partir de 2004 en el caso de los gasolina y 2005 en el caso de los diésel, cuentan con este puerto OBD.

Movistar Car es un sistema que no sirve para otro transportes que no sea un coche como por ejemplo una moto, un camión, un autobús…

Cómo contratar Movistar Car

Para poder contratar Movistar Car tan sólo tienes que seguir 4 pasos muy sencillos:

El primer paso es llamar a Movistar y contratar el servicio. Puedes hacerlo desde una tienda física de Movistar o llamando al 1004.

Una vez hayas contratado el servicio, un trabajador de Movistar será el que te haga llegar el dispositivo en un plazo de 72 horas.

El segundo es descargar la aplicación y seguir los pasos que se indican en ella. En primer lugar te piden escanear el Código QR.

El tercero es conectar el dispositivo de Movistar Car al vehículo para establecer la conexión.

El último paso es probar el sistema y conducir conectado.

Oferta noviembre 2020

En el mes de octubre de 2020 Movistar Car ofrece una promoción de este servicio en el que da gratis 10 gigas para navegar de forma gratuita los tres primeros meses. El alta del servicio con esta promoción también es gratis.

V-Auto de Vodafone

Es un sistema que funciona en todos los móviles Android que tengan como mínimo la actualización 4.2 y en el caso de los iOS, la actualización 9.0. Es un sistema que no funciona en tablets o móviles Windows.

No es válido en todos los coches. Al igual que en el caso de Movistar Car, es válido para los coches que tengan puerto OBD.

El funcionamiento es sencillo, tan sólo tienes que descargar la aplicaición y conectar el dispositivo que tiene que darte Vodafone al puerto OBD.

Es un dispositivo que permite compartir internet con hasta 10 personas de la agenda. Para poder compartir tienes que hacerlo desde la aplicación V-Auto en el teléfono. Debes enviar invitaciones desde el menú a los contactos con los que quieras compartir Internet.

Cómo tener WiFi en el coche was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo tener WiFi en el coche, te recomendamos que entres en la categoría de Coches.

AUTOR Jessica Pascual es periodista con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "Me gusta aprender cosas nuevas todos los días. Dando mis primeros pasos en el mundo del SEO".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES