Cómo tintar las lunas y precios y normativa

Si estás pensando tintar las lunas de tu coche, o comprar un vehículo que venga ya con las lunas tintadas de serie, a continuación te contamos todo lo que necesitas saber para elegir la mejor opción y que conozcas las normativas acerca del tintado de lunas.

¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los beneficios de tener las lunas tintadas? Descubre cómo tintar las lunas, los tipos que existen, los precios, en qué talleres debes hacerlo y cómo asegurarte de que están homologadas para que puedan pasar la Inspección Técnica de vehículos (ITV) sin problema.

Qué lunas se pueden tintar

En España no se pueden tintar todas las ventanillas y lunas del coche por norma general. La normativa establece que sólo se permite el tintado de las ventanillas y la luna traseras.

No se permite por tanto el tintado de la luna ni ventanillas delanteras porque no se pueden tintar los cristales que se encuentren en un ángulo de 180 grados del campo de visión del conductor. En caso de tintar las ventanillas o lunas delanteras la multa asciende a un pago de entre 40 y 150 euros.

Sin embargo hay situaciones concretas en las que sí permiten tintar todas las lunas por causas excepcionales. Son:

En caso de sufrir una enfermedad en la que los rayos solares te producen daños porque sufren de extrema sensibilidad a este factor. En este caso el tintado que se permite en la parte delantera del vehículo debe ser con materiales transparentes. En caso de tratarse de personas protegidas se permiten láminas de seguridad por la parte delantera. En los vehículos oficiales y en los vehículos de cuerpos de seguridad

Sólo en estos casos se permite el tintado de la luna y ventanillas delanteras siempre y cuando el laminado que se realice sea con materiales transparentes. En los casos concretos de enfermedad será necesario presentar documentos adicionales como por ejemplo el certificado médico con el diagnóstico.

En el Reglamento general de circulación se especifica que se podrán tintar las ventanillas y luna traseras siempre y cuando el vehículo cuente con dos espejos retrovisores exteriores.

Si quieres ponerle las lunas tintadas a tu coche descubre las mejores ofertas de lunas tintadas homologadas para el coche.

Tipos de cristales tintados

Tenemos que diferenciar entre tres tipos de cristales tintados, aunque sólo dos de ellos están homologados. A rasgos generales, existen los cristales que vienen ya tintados de fábrica, es decir, que se han elaborado con ese tono y las láminas tintadas que se colocan a posteriori en los cristales ya instalados en el vehículo. A continuación explicamos todo lo que necesitas saber acerca de cada una de ellas.

También puedes elegir entre el grado de opacidad que deseas siempre y cuando no sea del 100%.

Lunas tintadas

Las lunas tintadas son las que vienen de serie con el vehículo. Son cristales que se tintan en su fabricación y después se instalan en el vehículo. Están homologados desde la fábrica en la que se realizan.

Lunas laminadas o precortadas

Estas lunas son las que se colocan a posteriori. Si te has comprado un coche, o te lo vas a comprar, y quieres ponerle este extra, te pondrán junto con tus cristales la lámina precortada.

Son láminas que apenas tardan tiempo en instalarse, en menos de una mañana o una tarde las tienes puestas porque ni si quiera hay que desmontar el cristal para instalarlas. Se colocan en el interior del cristal y se adhieren.

Esta segunda opción también está homologada por el fabricante y se realizan a medida, según el tamaño y modelo del vehículo. Se conoce también como laminado de ventanillas y lo hacen los talleres especializados en estos servicios. Pueden recortarse o vienen en un kit con medidas exactas en función del modelo del coche.

Desmontables

Por último están las llamadas lunas desmontables porque las puedes poner y quitar cuando quieras. Se colocan en la parte interior del cristal.

Son el único tipo de láminas que no están homologadas. En caso de decidirte por este modelo, no podrás ni bajar ni subir las ventanillas mientras la lámina esté puesta.

Cuánto cuesta tintar las lunas del coche?

Depende del tipo de lunas que quieras en tu vehículo, los precios variarán. También influye cómo sea tu coche puesto que los precios variarán notablemente en caso de tener un transporte de tres o de cinco puertas.

Las lunas de serie suelen tener un precio base de unos 50 euros en caso de coches pequeños mientras que para el caso de las láminas precortadas o las que se ponen a posteriori el precio oscila entre los 40 y los 60 euros.

Beneficios

Elegir un coche con las lunas tintadas puede ser cuestión de gustos. Aunque también hay quien prefiere tener una mayor intimidad en el vehículo o quien ve un añadido estético en este aspecto.

Sin embargo las lunas tintadas también aportan otros beneficios como por ejemplo que reducen la temperatura interior del coche porque gracias al tintado se reduce la intensidad de los rayos de sol.

del coche porque gracias al tintado se reduce la intensidad de los rayos de sol. Además esto nos aporta otro gran beneficio que es que evita el desgaste de materiales interiores del vehículo sobre todo los plásticos por la exposición al calor.

interiores del vehículo sobre todo los plásticos por la exposición al calor. Además gracias a que los cristales son más oscuros también benefician al conductor porque reducen notablemente los deslumbramientos de los coches que tengamos detrás.

En caso de accidentes, como los cristales cuentan con esta lámina extra, se quedan fijos y no salen despedidos los añicos .

. Con los cristales tintados la vista experimenta un menor cansancio al igual que sucede cuando llevamos gafas de sol en días en los que el sol es de gran intensidad.

Sin embargo a pesar de todos los beneficios que nos aportan las lunas tintadas debemos ser conscientes de que al tintar los cristales la luz que accede al interior del vehículo es peor y puede dificultar la visión de la parte trasera a personas con peor visión.

¿Paso la ITV con las lunas tintadas?

Sí, puedes pasar la ITV si tienes las lunas del coche tintadas. Pero ojo, tienes que hacerlo según unas pautas específicas en la instalación.

Lo más básico que tienes que saber para que puedas pasar la ITV con las lunas tintadas es que tienen que estar homologadas, por tanto, las que son desmontables no son aptas para poder superar la ITV.

En otros casos en los que hayas instalado unas lunas tintadas sin homologación, por tu cuenta, te enfrentas a una sanción, además de no superar la ITV.

Además tienes que adjuntar la siguiente documentación en la revisión:

En caso de tener las lunas tintadas de cara a la ITV tienes que adjuntar el certificado de homologación del fabricante de las láminas cumplimentado además con el taller instalador. Además los cristales tintados deben estar sellados.

Antes además de estos dos requisitos si te ponías las lunas tintadas tenías que acudir a la ITV a que quedara constancia de ello y además adjuntar en la ficha técnica el certificado del taller instalador, pero con el cambio de legislación estos dos aspectos ya no son obligatorios.

Las láminas tienen que estar homologadas por el Ministerio de Industria que es donde pasan los controles. Es imprescindible que el material no pierda adherencia no haga burbujas de más de 2mm de diámetro.

Si la ITV no sale favorable tendrás que retirar o cambiar estos cristales porque no es legal que circules con ellos instalados. Si en lugar de la ITV te paran los cuerpos de seguridad del Estado y comprueban que los cristales no son homologados te enfrentas a una multa de hasta 200 euros.

¿Tengo que decir al seguro que he tintado las lunas?

Sí. En caso de que las lunas del coche vengan tintadas de fábrica no es necesario que lo declares expresamente porque ya quedará constancia de ello. Sin embargo, si las instalas a posteriori es necesario porque si se produce una rotura de la luna y no lo has declarado, el seguro puede cambiarte la luna pero por un cristal normal sin asumir el coste del tintado.

