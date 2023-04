Trabajos

Buscar trabajo

Cómo trabajar en Mercadona: enviar el currículum y ver las ofertas de empleo

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Quieres trabajar en Mercadona? Para desempeñar las funciones de reponedores, cajeros y cubrir otros puestos relacionados con el personal de supermercado, para trabajar en el área de logística de la compañía o para desempeñar las funciones de trabajo en las oficinas de gestión de la empresa.

Si te gustaría conseguir cualquier de estos empleos, a continuación puedes consultar el proceso específico a seguir para enviar el currículum a Mercadona y ver las ofertas de empleo vacantes en cada momento.

Cómo enviar el currículum a Mercadona

La vía preferente para enviar el currículum y que los responsables de selección reciban las candidaturas de cada aspirante es hacerlo a través de internet. Mercadona tiene habilitada una sección específica dentro de su web en la que las personas interesadas en trabajar en la compañía pueden ver las ofertas y apuntarse a las ofertas. Para ello, previo paso hay que inscribirse en el portal de empleo de Mercadona. Es una gestión muy sencilla, gratuita y rápida cuyo proceso completo puedes consultar desde la información enlazada.

Una vez inscrito en el portal, cada vez que un aspirante localice una oferta que le interese, puede inscribirse por internet y echar su candidatura para ese puesto concreto. Esta es precisamente la manera de enviar el currículum por internet a Mercadona para conseguir un puesto de trabajo.

¿Se puede entregar el currículum en mano en los supermercados?

La entrega en mano de un currículum a los responsables o empleados de un supermercado en Mercadona no es una de las mejores vías para intentar conseguir un empleo. Aunque desde la entidad no especifiquen que es algo que no esté permitido hacer, hay probabilidades de que la candidatura pueda perderse o traspapelarse.

De manera general, todo el proceso de gestión de personal se realiza a través de internet, motivo por el que lo ideal es apuntarse al portal de empleo y subir el currículum a la plataforma desde el ordenador de casa. De esta manera los candidatos se aseguran de que las candidaturas y el currículum forman parte de la base de datos del supermercado y puedan contactarte siempre que salga una nueva convocatoria de empleo que se ajuste a las preferencias de cada aspirante.

Si quieres leer más noticias como Cómo trabajar en Mercadona: enviar el currículum y ver las ofertas de empleo, te recomendamos que entres en la categoría de Buscar trabajo.