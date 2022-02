Vivienda

Como va lo mío, para saber en qué estado se encuentra el expediente de nacionalidad española

¿Quieres saber en qué estado se encuentra tu solicitud de nacionalidad española? ¿Han pasado ya varios meses desde que iniciaste los trámites y no has recibido respuesta? Si no sabes si te falta presentar algún documento, si tu solicitud está en estudio, ha sido aprobada o denegada, puedes consultarlo a través de Cómo va lo mío. Una herramienta de la sede electrónica del Ministerio de Justicia que te permite conocer el estado en el que se encuentra tu solicitud.

¿Cuánto tiempo tarda en resolverse la solicitud de nacionalidad española?

Los plazos que tiene el Ministerio de Justicia para resolver la petición de nacionalidad española son de máximo un año. Aunque en ocasiones, los tiempos pueden ampliarse. Así que si ya han transcurrido 12 meses desde que has presentado tu solicitud de nacionalidad española y no has recibido respuesta alguna, puedes consultar en qué estado se encuentra a través de Cómo va lo mío.

Independientemente de los plazos legales, si te urge tener la nacionalidad, siempre puedes consultar de manera periódica y tantas veces como quieras el estado de tu solicitud, puesto que la herramienta Cómo va lo mío es gratuita.

Antes de iniciar la consulta

Para conocer el estado de solicitud de nacionalidad es necesario tener el número R del expediente. Este número es un identificador que otorga el Ministerio de Justicia tras presentar la solicitud que acredita que la petición ha sido registrada y que tienen asociados todos los expedientes.

Sin embargo, no todo el mundo consigue este número R al mismo tiempo, sino que depende de la vía de presentación de la solicitud de nacionalidad.

Si se realiza por Internet, el solicitante consigue el número R de manera instantánea tras finalizar la presentación

tras finalizar la presentación Si se presenta en los Registros públicos, el solicitante tiene que esperar varios meses hasta recibir el número R.

Por ello, antes de iniciar la consulta del expediente es fundamental que te asegures de que tienes el número R porque de lo contrario, no vas a poder acceder a esta información.

Cómo saber el estado de mi expediente

El proceso para conocer cuál es el estado de tu solicitud de nacionalidad española es muy sencillo y rápido. Para ello tan solo tienes que acceder a la web oficial de la herramienta Cómo va lo mío. A continuación, tienes que introducir los siguientes datos:

Escribir tu número de NIE con letras mayúsculas y sin guiones

En el siguiente campo hay que introducir el número R de tu expediente.

A continuación indica el año en el que fue presentado tu expediente.

En el caso de que la hubiera, introducir el número de la orden. Este campo es opcional.

Por último, escribe el código de seguridad y pulsa sobre el botón que dice ‘Enviar’.

Tras introducir todos los datos, aparece una nueva ventana en la que te indican cuál es el estado de tu expediente. En concreto, la información que debe aparecerte en pantalla es la siguiente:

Expediente: Número del documento

NIE: Tu número de documento de identidad

El expediente (número R), correspondiente a don / doña (nombre propio de la persona que realiza la solicitud), con NIE (número de NIE), se encuentra en el siguiente estado:

Estado: ____________

En qué estado puede encontrarse mi solicitud

La solicitud de nacionalidad española puede encontrarse en los siguientes estados:

Abierto. Dentro de esta posibilidad, se desglosan las siguientes:

Registrado. El Ministerio de Justicia tiene constancia del registro de la solicitud, pero no ha comenzado los trámites del estudio. En tramitación pendiente de solicitud de informes. El Ministerio ha solicitado informes internos y las notas de exámenes para analizar la solicitud. En tramitación pendiente de respuesta de informes. Está a la espera de recibir los documentos que ha solicitado en el apartado anterior. En clasificación o estudio. Se encuentra revisando que se cumplen todos los requisitos. En requerimiento de información. El Ministerio solicita más información a los organismos internos. Pendiente de recibir información. El Ministerio de Justicia ha pedido información al solicitante. Por tanto, debes subir y adjuntar todos los papeles que te solicita. Con la documentación aportada. Está verificando la documentación aportada.

Concedido . La solicitud ha sido aprobada y tienes un plazo de 180 días para jurar la nacionalidad española.

. La solicitud ha sido aprobada y tienes un plazo de 180 días para jurar la nacionalidad española. Denegado . No ha sido aprobada.

. No ha sido aprobada. Archivado. El expediente se ha archivado porque el solicitante no ha aportado información que le ha pedido el Ministerio de Justicia.

