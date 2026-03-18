Comprobar Bonoloto: resultados de hoy miércoles 18 de marzo de 2026

NOTICIA de de Redacción

La combinación ganadora de la Bonoloto del miércoles 18 de marzo de 2026 ha sido la de los números 04, 23, 29, 34, 42 y 46. En este sorteo de la Bonoloto, el complementario ha sido el 03 y el reintegro el número 1.

Ganadores y premios

Ha habido un ganador de primera categoría con la combinación de seis números acertados y que obtiene un premio de 416.120,27 euros.

De segunda categoría (5 aciertos + Complementario) hay 3 acertantes que obtienen un premio de 50.438,82 euros cada uno.

En la sección sobre los resultados de las loterías de Casacochecurro.com puedes comprobar los números premiados de la Bonoloto de todos los días de la semana.

Además de la combinación ganadora, encontrarás la cantidad de acertantes de cada categoría, así como el premio en euros que corresponde a cada uno después del reparto de la cantidad que se destina a premios. Del mismo modo, puedes consultar los resultados que han salido de los últimos 90 días, la fecha de validez legal que hay para poder cobrar un boleto con aciertos.

Resultado Bonoloto

04, 23, 29, 34, 42 y 46Complementario: 03Reintegro: 1

AVISO: Casacochecurro no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. La única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).