Comprobar El Gordo de la Primitiva: resultados de hoy domingo 26 de abril de 2026

NOTICIA de de Redacción

Los resultados del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 26 de abril de 2026, ya se pueden comprobar. La combinación ganadora ha sido la de los números 19, 21, 24, 40 y 54 y el número clave 4.

Consulta aquí si tu boleto ha sido premiado.

Resultados del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 26 de abril de 2026

Combinación ganadora: 19, 21, 24, 40 y 54

19, 21, 24, 40 y 54 Número clave: 4

Premios y acertantes de El Gordo de La Primitiva

De primera categoría, con 5 aciertos más el número clave, el reintegro, no existen boletos acertantes en el sorteo de El Gordo de la Primitiva, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego para el próximo sorteo, un único acertante podría ganar más de 6.000.000,00 euros.

No ha habido boletos acertantes de la combinación ganadora de segunda categoría (5 números acertados).

Cómo comprobar el Gordo de la Primitiva

Compara tu boleto con la combinación ganadora y el número clave.

Resultados anteriores

Puedes consultar resultados del Gordo de la Primitiva de todos los domingos.

Además de la combinación ganadora, encontrarás la cantidad de acertantes de cada categoría, así como el premio en euros que corresponde a cada uno después del reparto de la cantidad que se destina a premios. Del mismo modo, puedes consultar los resultados que han salido de los últimos 90 días, la fecha de validez legal que hay para poder cobrar un boleto con aciertos.

AVISO: Casacochecurro no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. La única lista oficial válida del sorteo es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado.