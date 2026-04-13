Comprobar Eurodreams: resultados de ayer lunes 13 de abril de 2026

NOTICIA de de Redacción

Los resultados de Eurodreams de hoy, lunes 13 de abril de 2026, ya se pueden comprobar. La combinación ganadora está formada por los números 03, 17, 19, 28, 33 y 40, y el número sueño ha sido 5.

Si has participado en el sorteo, aquí puedes comprobar si tu boleto de Eurodreams de hoy ha sido premiado y consultar todos los premios, así como todos los detalles del sorteo, incluidos los premios por cada categoría y el número de acertantes que ha habido en cada una.

Resultados de Eurodreams de hoy, lunes 13 de abril de 2026

Combinación ganadora: 03, 17, 19, 28, 33 y 40

03, 17, 19, 28, 33 y 40 Número sueño: 5

Premios y acertantes del Eurodreams

En el sorteo de Eurodreams no existen boletos acertantes en España de primera categoría (6 + 1) y ningún boleto premiado en el resto de países europeos. En este juego de lotería no se acumula bote, puesto que los ganadores del premio principal siempre ganan lo mismo: 20.000 euros al mes durante los próximos 30 años, acumulando tras recibir todos los premios una cantidad total de 7.200.000 euros.

Hay un acertante de España y un único boleto premiado en el resto de países europeos de segunda categoría (6 + 0). Cada acertante recibe un premio fijo de 2.000 euros al mes durante los próximos 5 años, acumulando tras recibir todos los premios una cantidad total de 120.000 euros.

Cómo comprobar Eurodreams

Revisa tu combinación y compárala con los números ganadores y el número sueño.

Resultados anteriores de Eurodreams

Puedes comprobar resultados de Eurodreams de hoy y anteriores, incluidos los últimos 90 días, la fecha máxima de validez legal que tendrás para poder cobrar un boleto de Eurodreams con premio.

En esta sección, además de la combinación ganadora, encontrarás la cantidad de acertantes de cada categoría, así como el premio en euros que corresponde a cada uno después del reparto de la cantidad que se destina a premios.

AVISO: Casacochecurro no se hace responsable de posibles errores u omisiones en los resultados. La única información oficial válida es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado.