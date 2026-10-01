Comprobar La Primitiva: resultados de hoy jueves 1 de octubre de 2026

Comprobar La Primitiva: resultados de hoy jueves 1 de octubre de 2026
Redacción de Casacochecurro
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Los resultados de La Primitiva de hoy, jueves 1 de octubre de 2026, ya se pueden comprobar. La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números 04, 14, 16, 22, 33 y 45, con complementario el 46 y reintegro el número 7.

Comprueba aquí tu boleto de La Primitiva de hoy y todos los premios.

Resultados de La Primitiva de hoy, jueves 1 de octubre de 2026

  • Combinación ganadora: 04, 14, 16, 22, 33 y 45
  • Complementario: 46
  • Reintegro: 7

Lista de premios del Joker de La Primitiva

El premio especial para el Joker ha sido el número . El poseedor de este resguardo, que coincida con las siete cifras del número extraído y en el mismo orden, ha ganado un millón de euros. Además del premio especial del Joker, existen otros premios económicos según la coincidencia de cifras que puedes consultar a continuación:

Coincidencia Número Premio
6 primeras o últimas cifras — | — 10.000 €
5 primeras o últimas cifras — | — 1.000 €
4 primeras o últimas cifras —- | —- 300 €
3 primeras o últimas cifras —– | —– 50 €
2 primeras o últimas cifras —— | —— 5 €
Primera o última cifra ——- | ——- 1 €

Cómo comprobar La Primitiva

Compara tu boleto con los números ganadores, el complementario y el reintegro.

Resultados anteriores de La Primitiva

Puedes consultar resultados de La Primitiva de hoy y anteriores de cada sorteo de los lunes, jueves y sábados.

Además de la combinación ganadora, encontrarás la cantidad de acertantes de cada categoría, así como el premio en euros que corresponde a cada uno después del reparto de la cantidad que se destina a premios. Del mismo modo, puedes consultar los resultados que han salido de los últimos 90 días, la fecha de validez legal que hay para poder cobrar un boleto con aciertos.

AVISO: Casacochecurro no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. La única lista oficial válida del sorteo es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado.

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