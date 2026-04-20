Comprobar La Primitiva: resultados de ayer lunes 20 de abril de 2026

NOTICIA de de Redacción

Los resultados de La Primitiva de hoy, lunes 20 de abril de 2026, ya se pueden comprobar. La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números 04, 07, 29, 39, 41 y 48, con complementario el 34 y reintegro el número 7.

Comprueba aquí tu boleto de La Primitiva de hoy y todos los premios.

Resultados de La Primitiva de hoy, lunes 20 de abril de 2026

Combinación ganadora: 04, 07, 29, 39, 41 y 48

04, 07, 29, 39, 41 y 48 Complementario: 34

34 Reintegro: 7

Premios y acertantes de La Primitiva

En el sorteo de La Primitiva no existen boletos acertantes de la combinación ganadora de la categoría Especial (6 aciertos más el número del Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego para el próximo sorteo, un único acertante podría ganar más de 6.700.000,00 euros.

De primera categoría (6 aciertos) existe un acertante que obtiene un premio de 725.232,65 euros.

De segunda categoría (5 aciertos más el número Complementario) hay 2 acertantes que obtienen un premio de 58.802,65 euros cada uno.

Lista de premios del Joker de La Primitiva

El premio especial para el Joker ha sido el número 8093276. El poseedor de este resguardo, que coincida con las siete cifras del número extraído y en el mismo orden, ha ganado un millón de euros. Además del premio especial del Joker, existen otros premios económicos según la coincidencia de cifras que puedes consultar a continuación:

Coincidencia Número Premio 6 primeras o últimas cifras 809327- | -093276 10.000 € 5 primeras o últimas cifras 80932– | –93276 1.000 € 4 primeras o últimas cifras 8093— | —3276 300 € 3 primeras o últimas cifras 809—- | —-276 50 € 2 primeras o últimas cifras 80—– | —–76 5 € Primera o última cifra 8—— | ——6 1 €

Cómo comprobar La Primitiva

Compara tu boleto con los números ganadores, el complementario y el reintegro.

Resultados anteriores de La Primitiva

Puedes consultar resultados de La Primitiva de hoy y anteriores de cada sorteo de los lunes, jueves y sábados.

Además de la combinación ganadora, encontrarás la cantidad de acertantes de cada categoría, así como el premio en euros que corresponde a cada uno después del reparto de la cantidad que se destina a premios. Del mismo modo, puedes consultar los resultados que han salido de los últimos 90 días, la fecha de validez legal que hay para poder cobrar un boleto con aciertos.

AVISO: Casacochecurro no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. La única lista oficial válida del sorteo es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado.