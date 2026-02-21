Comprobar La Primitiva: resultados de ayer sábado 21 de febrero de 2026

En el sorteo de la Lotería Primitiva celebrado el sábado 21 de febrero de 2026 la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 15, 17, 20, 34, 35 y 41. En este sorteo de La Primitiva, el Complementario ha sido el 08 y el Reintegro el número 1.

Ganadores y premios

En el sorteo de La Primitiva no existen boletos acertantes de la combinación ganadora de la categoría Especial (6 aciertos más el número del Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego para el próximo sorteo, un único acertante podría ganar más de 110.000.000,00 euros.

De primera categoría (6 aciertos) existe un acertante que obtiene un premio de 1.681.775,06 euros.

De segunda categoría (5 aciertos más el número Complementario) hay 3 acertantes que obtienen un premio de 90.906,76 euros cada uno.

Lista de premios del Joker de La Primitiva

El premio especial para el Joker ha sido el número 4876688. El poseedor de este resguardo, que coincida con las siete cifras del número extraído y en el mismo orden, ha ganado un millón de euros. Además del premio especial del Joker, existen otros premios económicos según la coincidencia de cifras que puedes consultar a continuación:

Coincidencia Número Premio 6 primeras o últimas cifras 487668- | -876688 10.000 € 5 primeras o últimas cifras 48766– | –76688 1.000 € 4 primeras o últimas cifras 4876— | —6688 300 € 3 primeras o últimas cifras 487—- | —-688 50 € 2 primeras o últimas cifras 48—– | —–88 5 € Primera o última cifra 4—— | ——8 1 €

AVISO: Casacochecurro no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. La única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).