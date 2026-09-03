Comprobar Lotería Nacional: resultados de ayer jueves 3 de septiembre de 2026

NOTICIA de Añadir como fuente preferida de Redacción

Los resultados de la Lotería Nacional de ayer, jueves 3 de septiembre de 2026, ya se pueden comprobar. El primer premio ha sido para el número 48288 y el segundo premio para el número 83206. Los reintegros corresponden a las terminaciones 8, 3, 4.

Consulta aquí todos los premios de la Lotería Nacional de ayer para saber si ha sido premiado, además de los importes de cada premio.

Resultados de la Lotería Nacional de ayer, jueves 3 de septiembre de 2026

Primer premio: 48288

48288 Segundo premio: 83206

83206 Reintegros: 8, 3, 4

Premios y acertantes de la Lotería Nacional

Los afortunados poseedores del billete con el número del Primer Premio obtienen un premio económico de 30.000,00 euros en el sorteo.

Los poseedores de un décimo con el número del Segundo Premio obtienen un premio económico de 6.000,00 euros.

Los afortunados con la terminación del reintegro ganan 3,00 euros.

Cómo comprobar la Lotería Nacional

Revisa tu número y compáralo con los premios publicados.

Resultados anteriores

Puedes consultar resultados de la Lotería Nacional de cada sorteo de jueves y sábado.

AVISO: Casacochecurro no se hace responsable de posibles errores. La única lista oficial válida del sorteo es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado.