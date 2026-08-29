Comprobar Lotería Nacional: resultados de ayer sábado 29 de agosto de 2026

NOTICIA de Síguenos de Redacción

Los resultados de la Lotería Nacional de ayer, sábado 29 de agosto de 2026, ya se pueden comprobar. El primer premio ha sido para el número 91770 y el segundo premio para el número 56470. Los reintegros corresponden a las terminaciones 0, 4, 5.

Consulta aquí todos los premios de la Lotería Nacional de ayer para saber si ha sido premiado, además de los importes de cada premio.

Resultados de la Lotería Nacional de ayer, sábado 29 de agosto de 2026

Primer premio: 91770

91770 Segundo premio: 56470

56470 Reintegros: 0, 4, 5

Premios y acertantes de la Lotería Nacional

Los afortunados poseedores del billete con el número del Primer Premio obtienen un premio económico de 60.000,00 euros en el sorteo.

Los poseedores de un décimo con el número del Segundo Premio obtienen un premio económico de 12.018,00 euros.

Los afortunados con la terminación del reintegro ganan 6,00 euros.

Cómo comprobar la Lotería Nacional

Revisa tu número y compáralo con los premios publicados.

Resultados anteriores

Puedes consultar resultados de la Lotería Nacional de cada sorteo de jueves y sábado.

AVISO: Casacochecurro no se hace responsable de posibles errores. La única lista oficial válida del sorteo es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado.