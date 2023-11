Sabías Que...

Sociedad

Las 13 cosas que nunca hay que tirar por el váter

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Se puede tirar comida por el váter? ¿Y colillas de cigarro o caca de gato? Estas son algunas de las dudas más habituales que pueden surgir a la hora de desechar ciertos elementos o productos en casa. De la misma manera que es fundamental tener claras todas las dudas sobre a qué contenedor van las latas, el papel de aluminio o el corcho, es crucial conocer las cosas que no pueden tirarse por el inodoro.

De manera general, se trata de artículos que pueden provocar obstrucciones en los conductos y tuberías y que, de manera adicional, pueden contaminar el agua debido a los elementos que forman parte de su composición. Para evitar cualquier indícente, a continuación puedes consultar qué se puede tirar al WC y qué cosas nunca debes tirar por el retrete.

Toallitas húmedas

Las toallitas húmedas son uno de esos artículos que genera muchas dudas y polémicas acerca de cómo deben desecharse. De manera general, aunque haya productos que estén específicamente diseñados para poder tirarlas por el váter, lo más recomendable es hacerlo en la basura orgánica.

El principal motivo es que este tipo de productos no se descomponen fácilmente y pueden acabar provocando obstrucciones en las tuberías. Por ello, para evitar un problema o atasco de tuberías en casa, lo mejor es tener un pequeño cubo de basura en el baño donde depositar este y otros artículos de higiene que no hay que tirar por el váter.

Arena y caca gato

Estas son otras de las cosas que bajo ningún concepto hay que tirar por el váter. Para empezar, la arena puede provocar daños y deteriorar las tuberías del sistema de la vivienda, dado que no se descompone de forma sencilla y, por tanto, su lugar es la basura orgánica.

Mientras que en el caso de las heces, el motivo no tiene que ver con la descomposición de las mismas, sino por posibles problemas de salud. En concreto, las heces de gato pueden contener ciertas bacterias que acabarían en las aguas residuales, aunque sobrevivirían al tratamiento de las mismas, por lo que podrían acabar contaminando el agua. Por ello, estas deben desecharse en la basura orgánica.

Medicamentos

Ni pastillas, ni sobres, ni jarabes, ni ningún fármaco. Es fundamental tener en cuenta que cualquier medicamento debe desecharse de la forma adecuada, en los contenedores específicos para ello que pueden encontrarse en determinadas farmacias, al igual que ocurre con las pilas. Por el contrario, tirar medicamentos o fármacos por el retrete puede contaminar el agua y perjudicar al medioambiente.

Compresas o tampones

Los productos de higiene femenina, como compresas, tampones o aplicadores de tampones. Estos deben desecharse en la basura orgánica y no en el váter, dado que por el material con el que están fabricadas pueden obstruir fácilmente los conductos. Además, estos no se caracterizan precisamente por su fácil descomposición.

Pañales

De la misma manera que las compresas y tampones, este material no está diseñado para desecharse por el váter, sino en los cubos orgánicos.

Restos de pelo

El pelo que se cae al ducharse o cepillarse debe depositarse en la basura. Tirarlo por el váter puede provocar atascos y daños en las tuberías, dado que no se desintegran, sino que se enredan y van formando nudos a lo largo de los conductos.

Cualquier rollo de papel distinto al higiénico

El conocido como papel de cocina está fabricado con un tipo de material que es más resistente y duro que el higiénico y, por tanto, puede provocar atascos en la tubería si se tiran grandes cantidades.

Aceite de cocina

El aceite de cocina nunca debe desecharse por el váter. Este producto puede acabar dañando los sistemas internos y las tuberías, pro lo que debe almacenarse en un recipiente adecuado, y depositarse en un punto limpio para su posterior tratamiento.

Preservativos

Los preservativos tampoco deben tirarse por el inodoro porque no se descomponen. Muestra de ello es que, en el caso de hacerlo, estos aparecen flotando en las alcantarillas porque el material con el que están hechos no se deshace. Y, por tanto, se convierten en un problema para el cuidado del medioambiente si se tira de esa manera.

Lejía o amoníaco

Ambos productos de limpieza contienen tóxicos y son perjudicales para el medioambiente. Por lo que no deben tirarse por el váter, dado que al hacerlo se mezclarían con el agua y pueden generar riesgos para la salud.

Pinturas y disolventes

De la misma manera que en el caso anterior, estos productos contienen elementos tóxicos que pueden resultar altamente perjudiciales en el medioambiente.

Colillas de cigarros

Las colillas de los cigarros no deben tirarse por el váter porque están fabricadas en materiales que no son biodegradables. Como consecuencia, no se descomponen y, por tanto, deben tirarse a la basura orgánica.

Pinturas y productos de maquillaje

Este tipo de productos de belleza contienen sustancias tóxicas y nocivas que pueden dañar el agua y tienen un efecto negativo en el medioambiente.

