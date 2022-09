Sabías Que...

Todas las dudas sobre a qué contenedor van las latas, el papel de aluminio o el corcho

¿A qué contenedor van las latas? ¿Dónde se recicla el corcho? Si alguna vez has ido a tirar algún producto a la basura y has dudado sobre el contenedor en el que debería ir, en esta guía te ayudamos con la respuesta. A continuación puedes consultar algunos ejemplos de a qué contenedor tienen que algunos de los productos que generan más dudas y confusión entre los usuarios. Las cápsulas de café, el papel de aluminio, los CD o los bastoncillos son algunos ejemplos.

CONTENEDOR AMARILLO Latas de refresco Lata de conserva Papel de aluminio Papel film Cajas de fresas Madera en pequeñas cantidades Envoltorios de compresas, tampones y otros productos de higiene Tubo de la pasta de dientes Bote de desodorante Cápsulas de café (vacías) Bricks de leche Bricks de zumo Envases de yogures Bolsas de aperitivos Aerosoles Bolsas de plástico Corcho blanco o poliespán

CONTENEDOR GRIS Bastoncillos Pañales Compresas Tampones Cepillos de dientes Toallitas o discos desmaquillantes Cápsulas de café (con contenido dentro) Caja de pizza Servilletas usadas Corcho Fregona Estropajo Bayetas Escobas Mascarillas

CONTENEDOR AZUL Revistas Periódicos Servilletas sin usar Cajas de cartón Folios Papel de horno limpio

CONTENEDOR VERDE Botellines de cristal Botellas de vino Botes en conserva Recipientes de cristal

PUNTO LIMPIO Madera o muebles grandes Cualquier dispositivo electrónico (móvil, tablet, cargador) Juguetes de plástico Utensilios de cocina de plástico desgastados Espejos Vajillas y vasos Bombillas CD Radiografía Neumáticos usados Cartuchos de tinta

Tipos de contenedores

Antes de nada hay que aclarar qué tipo de productos tienen que reciclarse en cada contenedor.

El amarillo es para plásticos y aluminio.

es para plásticos y aluminio. El contenedor gris es para restos y residuos no reciclables.

es para restos y residuos no reciclables. El azul para papel y cartón.

para papel y cartón. El verde para el vidrio.

para el vidrio. El contenedor marrón para residuos orgánicos de comida de origen animal, así como restos orgánicos de pan, bolsas de infusiones o posos de café, entre otros. Este contenedor, de momento, no está presente en todas las localidades.

A qué contenedor van las latas

Depende del tipo de lata. Las latas de refrescos o conservas, fabricadas en aluminio, tienen que ir al contenedor amarillo. A la hora de tirarlas, hay que procurar que no queden restos orgánicos de comida ni bebida en el interior. Mientras que las latas de cristal de alimentos en conserva tienen que echarse al contenedor verde, el del vidrio. Al igual que en el caso anterior, deben tirarse sin restos de comida. En este último supuesto, si las latas de cristal tienen una tapa o tapón de plástico, hay que separarlos. Y tirar el bote al vidrio y el tapón al amarillo.

A qué contenedor va el papel de aluminio

El papel de aluminio es uno de los accesorios habituales en cocina. Envolver un sándwich o tapar una fruta para que no se seque son algunos de los usos más comunes, ¿pero, qué hacer cuando ya no sirve? El papel de aluminio tiene que tirarse al contenedor amarillo. Siempre hay que procurar que al tirarlo no queden restos orgánicos de comida adheridos. Lo mismo se aplica con el papel film o transparente, que tiene que tirarse al contenedor amarillo, con los plásticos.

A qué contenedor va la madera (y las cajas de fresas)

Comprar fruta en cajas de madera es algo habitual al adquirir grandes cantidades en la frutería. El problema es qué uso darle a esta caja o qué hacer con ella una vez se agota la comida del interior. Pues bien, las cajas de madera de las fresas, por ejemplo, tienen que tirarse al contenedor amarillo.

Pero ojo, porque aunque en este caso la madera se tire al contenedor amarillo, no toda la madera va a este cubo. Por el contrario, si tienes en casa muebles o estanterías de madera que quieres tirar, no hay que depositarlas en ningún cubo. La forma correcta de reciclar este material es llevándolo a un punto limpio.

A qué contenedor van los bastoncillos

Los bastoncillos no son un elemento que pueda reciclarse. Al igual que sucede con otros accesorios y elementos de higiene personal, deben tirarse al contenedor gris, que es el específico para aquellos productos no reciclables.

Un cubo en el que también hay que tirar los pañales, compresas, tampones, cepillos de dientes, toallitas o discos desmaquillantes, entre otros. Pero ojo, porque aunque estos tengan que tirarse al contenedor gris, los envoltorios de los tampones o las compresas, no. Estos están fabricados en plástico y, por tanto, deben tirarse al amarillo.

A qué contenedor va la pasta de dientes o el desodorante

Aunque en el apartado anterior hemos especificado que los productos de higiene personal tienen que ir al contenedor gris, el desodorante y la pasta de dientes no. Estos son envases plásticos y, por tanto, deben tirarse al contendor amarillo. Y lo mismo sucede con los botes de champú. Deben tirarse al contenedor amarillo, siempre que estén vacíos.

A qué contenedor van las cápsulas de café

Las cápsulas de café que tras usarse se quedan vacías, pueden tirarse al contenedor amarillo. Pero si en el interior se queda contenido orgánico tras usarlo, hay que tirarlas al contenedor gris. Aunque en muchas ocasiones no será necesario hacerte esta pregunta, puesto que en las tiendas de venta de estas cápsulas tienen puntos de recogida de cápsulas usadas para reciclarlas.

A qué contenedor tirar una caja de pizza o las servilletas

Una caja de pizza o una servilleta son cartón y papel, respectivamente. Pero tirarlos al contenedor azul es un gran error. Estos dos elementos no pueden reciclarse porque están manchados y con restos de suciedad y comida. Motivo por el que no sirven para tener otra vida y, por tanto, deben ir al contenedor gris.

A qué contenedor van las revistas

Las revistas, periódicos, servilletas sin usar y cajas de cartón tienen que tirarse en el contenedor azul. También los folios y papeles, aunque estén usados.

A qué contenedor tirar los bricks y yogures

Los envases de bricks de leche, de zumos, bolsas de aperitivos y envases de yogures tienen que tirarse al contenedor amarillo. Antes de hacerlo, es recomendable que no queden restos orgánicos en los envases.

A qué contenedor tirar el aceite de cocina

El aceite de cocina no tiene que tirarse ni por el fregadero ni por el váter. Este desecho tiene que llevarse a un punto específico para reducir la contaminación. En algunas localidades hay contenedores específicos que recogen este aceite usado.

A qué contenedor tirar los móviles

Un teléfono móvil, así como cualquier otro dispositivo electrónico, tiene que tirarse en un punto limpio. Por el contrario, no hay que tirar nada electrónico en el cubo gris ni en otro distinto. Lo mismo se aplica con los electrodomésticos.

A qué contenedor van los aerosoles

Los aerosoles o sprays deben ir al contenedor amarillo, siempre y cuando estén vacíos. Se entiende por aerosoles los sprays que expulsan gotas que se quedan suspendidas en el aire, como puede ser un ambientador, por ejemplo.

A qué contenedor tirar los juguetes de plástico

Puede parecer una obviedad. Los juguetes de plástico, al contenedor de plástico. Pero no. Cualquier juguete de plástico de los niños tiene que ir a un punto limpio, así como cualquier utensilio de cocina que ya no sirva porque se ha roto o desgastado.

A qué contenedor tirar un espejo

Al punto limpio. Los espejos, vajillas y vasos, aunque a priori pueda parecer que van al contenedor verde, su sitio correcto es el punto limpio.

A qué contenedor tirar las bolsas

Las bolsas de plástico de la compra que estén desgastadas deben tirarse al contenedor amarillo.

A qué contenedor tirar las bombillas

Si localizas un cubo específico en tu localidad para depositar bombillas, como sucede con las pilas, puedes tirarlas ahí. Por el contrario, y a pesar de ser cristal, no hay que depositar las bombillas en un contenedor de vidrio. Si no hay un contenedor específico, estos elementos deben llevarse a un punto limpio.

A qué contenedor tirar el corcho

¿Qué hacer con un tapón de corcho de una botella de vino? Su sitio para un buen reciclaje es tirarlo al marrón, junto con los desechos orgánicos. Sin embargo, si en tu localidad todavía no existe este tipo de contenedor, lo adecuado es depositarlo en el gris.

A qué contenedor tirar los CD usados

Los CD, al igual que ocurre con otros dispositivos electrónicos, deben tirarse a un punto limpio. No hay que dejarlos ni en el contenedor amarillo del plástico ni en el vidrio. Su sitio está junto con el resto de dispositivos electrónicos.

A qué contenedor tirar las radiografías

Lo mismo que en el caso anterior. Una radiografía tiene que ir a un punto limpio. Aunque otra opción es depositarla en una farmacia. Hay algunos establecimientos que tienen puntos habilitados y recogen las radiografías para su posterior reciclaje.

A qué contenedor tirar la fregona

Las fregonas, estropajos, bayetas o escobas tienen que ir al contenedor gris, al de productos no reciclables. Pero ojo, porque el palo de la fregona y el de la escoba que se desmonta no debe ir ahí, sino al amarillo.

A qué contenedor tirar el papel de horno

Si el papel está sin restos de comida pegada, puede ir al contenedor azul. Si, por el contrario, el papel está sucio y no puede reciclarse, debe ir al gris, junto con el resto de elementos que no se reciclan.

A qué contenedor tirar las mascarillas

Al contenedor gris. Las mascarillas tienen la misma consideración que otros productos de higiene. Al no poder reutilizarse, lo adecuado es depositarlas en el contenedor gris.

A qué contenedor tirar el corcho blanco o poliespán

El corcho blanco o poliespán tiene que ir al contenedor amarillo.

A qué contenedor tirar los neumáticos

A un punto limpio. Aunque no es algo habitual que tengas por casa, si lo has cambiado porque has sufrido un pinchazo, debes llevarlo a un punto limpio.

A qué contenedor tirar los cartuchos de tinta

Con los cartuchos de tinta sucede lo mismo que con el resto de dispositivos electrónicos. Tienen que ir a un punto limpio o, en su defecto, depositarse en contenedores específicos que se encarguen de la recogida de residuos electrónicos.

A qué contenedor tirar las botellas de vino

Siempre que estén vacías, las botellas de vino tienen que ir al contenedor verde. Aunque antes de tirarlas, asegúrate de separar el tapón del corcho, que debe ir al contenedor marrón.

