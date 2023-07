Sabías Que...

¿Cuál es el precio de congelar óvulos en una clínica privada?

La congelación de óvulos es un proceso mediante el que una mujer que quiera ser madre en el futuro, pero en el momento actual no pueda o no quiera, puede asegurarse de conservar su potencial reproductivo hasta que llegue el momento ideal para dar el paso. Una posibilidad que ofrece una mayor libertad de decisión a la hora de plantearse si ser madre biológica o no. ¿Pero, cuál es el precio a pagar por este tratamiento?

En España, lo que cuesta congelar óvulos supera los 2.000 euros por tratamiento y solamente hay un supuesto en el que la intervención está cubierta por la Seguridad Social. Si quieres hacerte una idea, a continuación puedes saber los precios de 6 clínicas por congelar los óvulos.

Cuánto cuesta congelar óvulos en España

El precio de la congelación de óvulos en España se encuentra en una horquilla bastante amplia, dado que en el coste final del tratamiento influyen una gran cantidad de factores. De manera general, no es un tratamiento especialmente barato. En cifras, la media de lo que cuesta congelar óvulos en España es de entre 2.000 y 6.000 euros, según los datos extraídos de algunos centros específicos que ofrecen este tratamiento.

Qué factores influyen en el precio de congelar óvulos y tarifa de las clínicas

La congelación de óvulos es un tratamiento cuyo coste va a estar determinado por diferentes factores. Entre ellos, desde la elección de la clínica, hasta los gastos de mantenimiento y otros asociados por medicación y analíticas a las que hay que someterse. A continuación puedes consultar algunos de los factores que influyen en el precio final de manera determinante, tal y como se recoge en la clínica Centro Fertilidad, que ofrece este servicio:

Localidad en la que se encuentre la clínica . El precio del tratamiento no es el mismo en las clínicas de una gran ciudad, como Madrid, que en las ubicadas en zonas menos concurridas y en la periferia.

. El precio del tratamiento no es el mismo en las clínicas de una gran ciudad, como Madrid, que en las ubicadas en zonas menos concurridas y en la periferia. Precio específico de la terapia previa de estimulación ovárica para aumentar la cifra de óvulos antes de la congelación, que tiene un coste medio e entre 600 y 1.000 euros .

para aumentar la cifra de óvulos antes de la congelación, que tiene un . Coste de la punción para la extracción e intervención de la congelación de óvulos .

. Costes de mantenimiento anuales de la preservación de ovocitos, que se sitúa entre los 150 y los 300 euros por año .

. El precio de las analíticas, que debe hacerse antes de iniciar el tratamiento y cuyo coste se sitúa entre los 100 y 350 euros.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, según Centro Fertilidad, lo que cuesta someterse a una congelación de óvulos en esta clínica se sitúa en torno a los 2.000 y 2.800 euros, dependiendo del tiempo de mantenimiento de los óvulos. Una tarifa en la que se incluyen tanto los exámenes ginecológicos completos, así como la punción folicular, la propia congelación de óvulos y el mantenimiento de los mismos. Pero no se incluyen las partidas relacionadas con la estimulación ovárica y las analíticas, que aumentarían el precio hasta prácticamente los 3.000 y 4.000 euros.

En otras clínicas especializadas en este tratamiento, como EasyFIV, tal y como detallan en su web, el coste base de congelar óvulos es de 1.990 euros, tarifa en la que se incluyen los siguientes factores: Controles ecográficos de la estimulación ovárica, la punción en quirófano y cinco años de preservación. Cantidad a la que hay que sumar otros gastos asociados.

Más datos, en este caso, recogidos por la plataforma Clicpoint, sitúan los precios medios de esta intervención en los 3.000 euros. Es el caso de otros centros, como GineFIV, que establecen una tarifa de aproximadamente 3.000 euros por intervención. De manera similar, la Unidad de Reproducción del Hospital Moncloa tiene una tarifa también de aproximadamente 3.000 euros por este tratamiento.

Por su parte, el precio en el Instituto Valenciano de Infertilidad se sitúa a partir de los 2.895 euros por el tratamiento.

En el caso de contar con un seguro específico en Asisa, los precios tienen un 25 % de descuento de manera general. En este caso, el precio a pagar se sitúa desde los 2.600 euros.

Congelar óvulos en la Seguridad Social

¿La Seguridad Social cubre el tratamiento de congelación de óvulos? En la mayoría de los casos no. Por el contrario, el tratamiento solamente está cubierto por la sanidad pública si la paciente va a someterse a un tratamiento que pueda derivar en esterilidad, como por ejemplo la quimioterapia.

En qué consiste la congelación de óvulos

La congelación de óvulos o vitrificación de ovocitos es un tratamiento al que pueden someterse las mujeres que quieren ser madres en un futuro, pero que en el momento actual no pueden o quieren hacerlo. Se trata de una técnica que permite preservar la fertilidad y que permite ralentizar el reloj biológico para ser mamá a una edad algo más tardía.

El procedimiento consiste en extraer los óvulos de los ovarios de la paciente para congelarlos después mediante la técnica de vitrificación. Y dejarlos en ese estado durante el periodo de tiempo que decida la paciente para después, una vez llegado el momento ideal, proceder con la fecundación in vitro.

¿El resultado? Se garantiza la supervivencia de una mayor cantidad de óvulos que con otros métodos y permite ser madre con una edad algo más avanzada, como por ejemplo, después de los 35.

Sobre el tiempo que pueden estar congelados los óvulos, no existe un límite máximo más allá del que la paciente pueda permitirse mantener los costes derivados de este mantenimiento y conservación.

