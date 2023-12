Sabías Que...

Alimentación

Cuál es el jamón más caro del mundo

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Por cuánto se vende el jamón más caro del mundo? ¿Y qué le hace diferente al resto de productos del mercado? La raza de cerdos Manchado de Jabugo es la más exclusiva del mercado. Una estirpe de animales 100 % Ibérico de Bellota que se caracteriza por tener unas particularidades que lo diferencian del resto de ejemplares de animales. Para empezar, no son conocidos como jamones de pata negra, sino que tienen la particular característica de pezuña blanca. Y, a diferencia de los tiempos en los que se obtiene el jamón de otros cerdos, en el caso particular de esta raza, este periodo se amplía notablemente. Esto es, que para el momento de procesado o sacrificio hay que esperar muchos meses más que respecto a otras razas.

Por todo ello, esta estirpe de cerdos ha sido clasificada como la más exclusiva del mercado y, por tanto, la que tiene unos precios superiores al resto de jamones de otras estirpes. En especial, un jamón de esta raza fue incluido en el Récord Guiness como el jamón más caro del mundo, por el que un ciudadano japonés llego a pagar casi 12.000 euros por la pieza. La media de precios, en la actualidad, por la que puede comprarse una de estas patas de jamón se sitúa en torno a los 1.000 euros. Aunque hay piezas que rondan los 4.000 euros.

Por qué es el jamón más caro del mundo

El jamón más caro del mundo es el que procede de la raza Manchado de Jabugo. Un producto 100 % Ibérico de Bellota que se caracteriza por la calidad de su carne y su exclusividad. Resultado de un proceso de crianza y curación específico que es lo que marca la diferencia del sabor respecto a otros ejemplares del mercado.

Entre sus principales cualidades, destaca que se trata de un jamón que tiene un proceso de 5 años de curación. Esto es, desde que se inicia el proceso de extracción del producto hasta que finalmente se comercializa, transcurre este tiempo. En un procedimiento que respeta el secado y la maduración natural.

Su exclusividad deriva también de la poca cantidad de ejemplares que hay de la raza, dado que se encuentran en minoría respecto a otras estirpes y, por ello, su producción es mucho más limitada. Una situación que se ve acentuada porque las hembras de esta raza paren una camada mucho menor que en el resto de razas.

Los cerdos de esta raza se crían en libertad, en las dehesas de Huelva y se alimentan de hierbas y de bellotas. De manera adicional, el sacrificio de este ejemplar tiene sus propias particularidades. Dado que no puede hacerse hasta, mínimo, transcurridos los dos años de vida y, en ocasiones, permanecen en libertad hasta los 30 meses, cuando en otros ejemplares se hace de forma más temprana.

Récord Guiness al jamón más caro del mundo

Fue en el año 2020 cuando una pata de jamón de esta raza de cerdo se alzó con el galardón de convertirse en el jamón más caro del mundo. Un hito que entró en el Récord Guiness al venderse por la friolera de 11.881 euros la pieza. Un producto que adquirió un japonés para un programa de televisión. Este jamón está elaborado en la Sierra Mayor de Jabugo, en las instalaciones de Corteconcepción, en Huelva.

Precio del jamón 100 % Ibérico Manchado de Jabugo

De media, los ejemplares de este jamón tienen un precio aproximado de entre 800 y 1.000 euros. Aunque dependiendo del peso y tipo de pata, este puede variar. En concreto, hay opciones en el mercado que se venden por 4.000 euros aproximadamente.

