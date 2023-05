Cuál es el pago máximo en efectivo que se puede hacer

Vivienda

¿Hay una cantidad límite de dinero que no acepten en las tiendas en efectivo? Sí. La Ley sobre Blanqueo de Capitales fija un límite de dinero máximo que los establecimientos no pueden cobrar en efectivo para no incurrir en un delito. Es decir, que a la hora de pagar una compra de una inversión considerable, las compañías no siempre pueden aceptarte el dinero en metálico. ¿Pero, cuál es ese límite?

Cuánto dinero se puede pagar en efectivo en una tienda

La normativa es clara al respecto. Los particulares o profesionales autónomos no pueden pagar compras de más de 999,99 euros en efectivo. Esto quiere decir que todas las compras realizadas por un precio inferior pueden pagarse con billetes. ¿Pero, qué ocurre si vas a comprar un frigorífico de 1.100 euros? Según la legislación, esta compra debe pagarse obligatoriamente con tarjeta.

Este límite de los 1.000 euros es una de las novedades de la Ley Antifraude para evitar la economía sumergida. Hasta la aprobación de la nueva norma en 2021, los pagos en metálico podían hacerse en compras de hasta 2.500 euros, pero el límite cambió y en la actualidad no es posible pagar cantidades de 1.000 euros o superiores con dinero físico sin incumplir la ley.

Cuánto puede pagar un extranjero en efectivo en España

La normativa del límite de dinero en efectivo es distinta en el caso de las personas extranjeras o en aquellas que están empadronadas fuera de España. En estos casos, el límite de dinero que puede pagarse en efectivo en una empresa es de 10 veces más, es decir, de 10.000 euros. Un límite que se aplica tanto para transacciones con otros profesionales, como para pagar en una tienda, comercio o en operaciones con particulares.

Cuál es el pago máximo en efectivo entre particulares

En el caso de pagos entre particulares, no existe normativa específica que regule las transacciones. Pero es crucial vigilar los movimientos y no hacer operaciones de grandes cantidades de dinero para evitar estar bajo la lupa de Hacienda o incurrir en una infracción.

