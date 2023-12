Vivienda

Cuáles son los límites legales para decorar tu casa en Navidad

Las decoraciones navideñas de algunas casas pueden llegar a ser impresionantes. Luces por toda la fachada, adornos en las puertas y barandillas, muñecos colgando de los balcones e incluso música con ambientación navideña. Por muy espectacular que pueda parecer la decoración, el resto de vecinos pueden acabar cansados de tanto villancico y luces de colores.

Por ello, si vas a decorar tu casa con adornos de Navidad, asegúrate de no invadir la acera, la vía pública o el mobiliario urbano. Para ello es necesario contar con una autorización previa de tu Ayuntamiento. Además, esto puede ser especialmente problemático si vives en una comunidad de vecinos y el sonido y las luces de la decoración no permite descansar al resto de ciudadanos.

En esta información te contamos los límites para decorar tu casa en Navidad y las sanciones que te pueden poner si no cumples con algunas normativas. De igual manera, cuidado con arrancar muérdago, musgo o acebo del campo para la Navidad, porque te puede caer una buena multa económica.

Decoración del exterior de una vivienda en una comunidad de vecinos

Si te gusta poner muchos adornos en el balcón o en la fachada, tales como luces de colores, un Papá Noel, los 3 Reyes Magos o incluso villancicos, debes tener en cuenta que en las comunidades de vecinos no vives solo. Todos los vecinos deben ponerse de acuerdo en una junta y establecer los límites a la decoración navideña. Los adornos deben ser seguros, no obstruir el paso a zonas comunes del edificio, cumplir con los horarios de descanso o no alterar la armonía de la fachada, como dicta la Ley de Propiedad Horizontal.

Dicha ley establece que todos los propietarios de una comunidad de vecinos debe respetar las instalaciones generales del edificio, así como las zonas comunes de uso general o las zonas privadas. De igual manera, deben cuidar la contaminación lumínica de la decoración. Las luces del alumbrado van conectadas a la electricidad y se debe mantener la seguridad en todo momento.

Permisos al ayuntamiento

Cuidado también a la hora de decorar tu casa, aunque no vivas en una comunidad de vecinos. Asegúrate que cualquier adorno no invada la acera, la vía pública o el mobiliario urbano, como farolas o marquesinas. En caso de no contar con una autorización pertinente por parte del Ayuntamiento de tu localidad, pueden ponerte una sanción económica.

Es recomendable que revises las ordenanzas municipales antes de decorar el exterior de tu vivienda y solicitar una autorización en el caso de que sea necesaria.

Qué hacer si me molesta la decoración de un vecino

La Ley de Propiedad Horizontal señala que “al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él actividades que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”.

En estos casos, el presidente de la comunidad de vecinos, por iniciativa propia o de cualquier otro vecino, deberá informar a quien realice estas actividades prohibidas el cese de las mismas y apercibirles de las posibles acciones judiciales.

Sanciones a los ayuntamientos por el alumbrado público de Navidad

De igual manera, si el alumbrado público afecta al día a día de los ciudadanos, deben aportar las pruebas pertinentes sobre el daño que les está generando. En primer lugar, deben solicitar a la administración que busque posibles soluciones y, si esta no actúa de ninguna manera, se puede realizar una demanda por inactividad y reclamar los daños y perjuicios ocasionados.

El alumbrado público del Ayuntamiento debe cumplir con las normas de contaminación lumínica. En caso de no cumplir con esta normativa, la sanción económica depende de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, Cataluña sanciona con hasta 40.000 euros el incumplimiento de esta medida, pero el Ayuntamiento de Córdoba realiza una excepción en la regulación de las luces en Navidad.

Multas por incumplir la Ley de Propiedad Horizontal

A fecha actual, esta normativa no permite a las comunidades de vecinos imponer sanciones económicas a los vecinos. Solo pueden establecer medidas disuasorias o sancionadoras frente a los morosos, pero no gozan de potestad sancionadora.

