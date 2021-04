Vivienda

Hogar

Cuántas personas hay en España (Último Padrón)

NOTICIA de de Jessica Pascual

En España hay 47.351.567 habitantes a 1 de julio de 2020, según los datos hecho públicos en abril de 2021 por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La población española alcanza esta cifra tras haber aumentado en 18.953 personas durante los primeros seis meses del año 2020

Un 2020 marcado por la pandemia

Las cifras de este informe relativo a la primera mitad del año 2020 están afectadas por la restricciones de movilidad debido a la pandemia de coronavirus que han producido una reducción de los flujos migratorios interiores y exteriores. Por otra parte, la pandemia por la Covid-19 ha tenido repercusión directa en los datos sobre mortalidad en 2020.

Evolución

A pesar de la pandemia, tal y como muestra la siguiente tabla del INE, la cantidad de gente que hay en España ha alcanzado en la primera mitad de 2020 un valor histórico en máximos, llegando a superar los 47.350.000 personas, dato nunca antes alcanzado.

De los 47.351.567 personas en total, 23.206.752 son hombres y 24.144.815 son mujeres. Los 5.326.089 restantes son extranjeros.

Sin embargo, el crecimiento interanual de la población durante la primera mitad de 2020 es menor que en todo el año 2019. Tal y como muestra el gráfico, las cifras reflejan crecimientos de entre el 0,81% y el 0,84% de la población en el primer y segundo semestre de 2019 mientras que el crecimiento de población en el primer semestre de 2020 es del 0,52%.

Nacimientos y defunciones

Durante la primera mitad de 2020 han fallecido 94.057 personas más de las que han nacido, cifra que hace referencia al saldo vegetativo negativo. En concreto, en este periodo de tiempo han nacido en España un total de 167.559 personas y han fallecido 261.616 personas.

Migraciones y emigraciones

Esta mayor cantidad de fallecimientos ha quedado compensada con el saldo migratorio positivo de 113.856 personas. Es decir, que en los primeros seis meses del año han venido a España 245.301 inmigrantes del extranjero. Por otra parte, han emigrado un total de 131.445 personas. En términos generales, este saldo migratorio es un 46,6% menor que el mismo periodo de 2019.

Del total de inmigrantes procedentes del extranjero, 221.395 son de nacionalidad extranjera mientras que 23.906 eran españoles.

Por otra parte, en cuanto a la emigración, 90.547 personas que se fueron eran extranjeros y 40.898 fueron españoles.

El principal exponente del crecimiento de población en la primera mitad de 2020 ha sido el incremento de población extranjera. Si no contabilizamos a la población extranjera, el número de personas en España quedó reducida en la primera mitad de año en 117.533 personas.

Por comunidades

En la primera mitad del año la población creció en 11 Comunidades Autónomas y disminuyó en las seis restantes además de en Ceuta y Melilla.

Los mayores crecimientos de población según el último informe del INE están en Islas Baleares (un 0,37%), en las Islas Canarias (un 0,33%) y en la Región de Murcia (0,28%).

En el extremo contrario, las Comunidades Autónomas que experimentaron un mayor descenso de población fueron Castilla y León (-0,42%), en el Principado de Asturias (-0,34%) y en Extremadura (-0,25%).

Cuántas personas hay en España (Último Padrón) was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cuántas personas hay en España (Último Padrón), te recomendamos que entres en la categoría de Hogar.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES