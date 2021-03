Sabías Que...

Enfermedades del sistema circulatorio e infecciosas, principales causas de muerte en hombres y mujeres

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los datos del primer semestre de 2020 sobre defunciones según la causa de muerte. En los seis primeros meses del 2020 se produjeron en España 231.012 defunciones, un 23,2% más que en el mismo periodo de 2019. Fallecieron 115.473 mujeres (un 24,6% más que el mismo periodo en el año anterior) y 115.541 hombres (un 21,9% más). En este periodo el porcentaje de fallecimientos aumentó un 23,2% más que el mismo periodo del año anterior debido a la pandemia por la Covid-19.

La mayoría de las defunciones producidas en este periodo se deben a causas naturales. En los cinco primeros meses de 2020 fallecieron un total de 225.164 personas por estas causas, es decir, un 97,5% del total. Supone un 24,4% más que el año anterior.

Por enfermedades, el sistema circulatorio constituye la primera causa del muerte con el 23% del total. Las enfermedades infecciosas que incluyen Covid-19 fueron la segunda causa de muerte con el 20,9% del total. Los tumores son la tercera causa de muerte con el 20,4% del total. En cuarto lugar se encuentran las enfermedades respiratorias como causa de muerte con un 10% del total.

En cuanto a las enfermedades más frecuentes como causa de muerte, destaca que la Covid-19 fue la causa de muerte más frecuente en los cinco primeros meses de 2020, seguida de las enfermedades isquémicas del corazón, las cerebrovasculares y la demencia.

Enero a mayo Enero y febrero Marzo, abril y mayo Valor Variación Valor Variación Valor Variación Total enfermedades 231.014 23,2% 78.784 -4,3% 152.230 44,8% Covid-19 virus identificado 32.652 — — — 32.652 100,0% Covid-19 sospechoso 13.032 — — — 13.032 100,0% Enfermedades isquémicas del corazón 13.015 -3,6% 5.479 -9,9% 7.536 1,6% Enfermedades cerebrovasculares 11.317 -0,3% 4.714 -2,4% 6.603 1,3% Demencia 9.284 -4,8% 3.927 -9.5% 5.357 -1,0%

Entre enero y mayo de 2020 se produjeron un total de 231.014 muertes (un 23,2% más que el periodo anterior). Del total de enfermedades, la principal causa de muerte fue por Covid-19 identificado con un total de 32.652 fallecimientos. La segunda causa de muerte es por sospecha de un posible Covid-19, con un total de 13.032.

La Covid-19 identificada es la primera causa de muerte en ambos sexos con 76,1 fallecidos por cada 100.000 hombres y 61,9 fallecidas por cada 100.000 mujeres.

Las otras tres causas de muerte con más presencia en España entre enero y mayo de 2020 fueron por enfermedades isquémicas del corazón, con 13.015 fallecidos (un 3,6% menos), 11.317 fallecimientos fueron a causa de enfermedades cerebrovasculares (un 0,3% menos que el periodo anterior) y 9.282 fallecimientos por demdencia (un 4,8% menos).

Por sexos, entre los meses de enero y mayo de 2020 fallecieron en España un total de 115.541 hombres y 115.473 mujeres.

Con Covid-19 identificado fallecieron 17.688 hombres y 5.682 con Covid-19 sospechoso.

y 5.682 con Covid-19 sospechoso. 14.964 mujeres fallecieron con Covid-19 identificado y 7.350 con sospecha de virus.

Por edades, en términos generales las defunciones por Covid-19 se producen en personas de mayor edad. El 87,1% de los fallecidos con Covid-19 identificado tenía 70 años o más y el 89,2% de Covid-19 sospechoso era mayor de 75 años.

Causas de muerte en mujeres y en hombres: Los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio fueron las principales causas de mortalidad en hombres y mujeres, pero en distinto orden. Los tumores fueron la primera causa de muerte en los varones (con una tasa de 121,7 fallecidos por cada 100.000) y la segunda en mujeres (con 118,8).

