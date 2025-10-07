Nuevas ayudas directas de 100 euros para la compra de gafas y lentillas para menores de 16 años

NOTICIA de de Javi Navarro

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, un Real Decreto que facilita la concesión directa de ayudas para la adquisición de gafas y lentes de contacto para menores de hasta 16 años. Esta medida, de carácter excepcional, busca abordar una necesidad de salud pública y reducir las barreras económicas que impiden el acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia.

La subvención alcanzará un máximo de 100 euros por persona beneficiaria, cubriendo parcialmente el costo de productos ópticos esenciales, como monturas con lentes graduadas, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año.

El programa tiene una dotación presupuestaria de 47,77 millones de euros , con coberturas para adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) coordinará la ejecución del plan con las ópticas adheridas, verificando requisitos documentales y gestionando reembolsos.

La importancia de la salud visual

Los defectos de refracción —como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo— afectan entre el 10% y el 30% de los menores en edad escolar en España, siendo sus prevalencias cada vez más altas, sobre todo en contextos de uso intensivo de pantallas y vida sedentaria. “En ausencia de corrección adecuada, estos problemas afectan no solo al bienestar físico de los menores, sino también a su rendimiento académico y calidad de vida”, ha señalado un portavoz del Ministerio de Sanidad.

Los estudios muestran que los niños de familias con menos recursos acceden con menor frecuencia a las correcciones visuales necesarias, perpetuando desigualdades sociales y educativas. Esta iniciativa pretende actuar como una herramienta de equidad, asegurando que los menores no sean excluidos del derecho a una visión adecuada por motivos económicos.

Cómo beneficiarse de la ayuda

La ayuda se tramitará a través de concesión directa, donde las familias podrán acceder a ella mediante ópticas adheridas, que aplicarán el descuento en el momento de la compra y gestionarán el reembolso correspondiente, de forma similar a la ayuda que ofrece la Comunidad de Madrid para menores de 14 años.

Financiación y cronograma del Plan Veo

El Plan Veo cuenta con una financiación total de 47.775.000 euros, desglosada en dos ejercicios presupuestarios: 1.000.000 euros se asignarán para el año 2025 y 46.775.000 euros para 2026. Las compras de gafas o lentillas se formalizarán hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque los pagos de operaciones realizadas en diciembre se podrán ejecutar en 2027, garantizando así la cobertura efectiva.

Esta medida, alineada con los compromisos del Gobierno en el marco del Mes de la Salud Visual, contribuye a fortalecer el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud. Además, refuerza el papel de los profesionales ópticos-optometristas en la detección temprana y corrección efectiva de los trastornos visuales en la infancia, etapa clave para el desarrollo integral.