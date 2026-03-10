El estudio de las aguas residuales revela qué drogas se consumen más en Madrid según el día de la semana

NOTICIA de de Javi Navarro

Cannabis a diario y MDMA los fines de semana. Un análisis de casi 400 muestras de aguas residuales recogidas en Madrid entre 2023 y 2025 muestra que la cocaína y el cannabis son las sustancias ilegales más consumidas en la capital, mientras que otras drogas como el MDMA presentan picos claros de consumo durante el fin de semana.

Los resultados proceden de un estudio desarrollado en el marco de la colaboración entre Madrid Salud y la Universidad Complutense, basado en el análisis de muestras recogidas en las ocho estaciones depuradoras de aguas residuales de la ciudad entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. El objetivo es identificar patrones de consumo de drogas en grandes poblaciones a partir de los compuestos que llegan al alcantarillado urbano.

Según los datos presentados por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, la cocaína y el cannabis encabezan el consumo de sustancias ilegales en Madrid, seguidas del MDMA, la metanfetamina y la anfetamina. El análisis permite además detectar diferencias claras en los hábitos de consumo según el día de la semana.

“El análisis de las aguas residuales se ha consolidado en los últimos años como una herramienta innovadora para estimar el consumo de drogas en grandes poblaciones”, ha explicado Sanz. Según ha señalado, estos datos “complementan a los que proporcionan las encuestas y otros análisis, lo que nos permite fortalecer la capacidad para anticipar y reaccionar ante amenazas emergentes”.

El cannabis mantiene un consumo estable durante toda la semana

El estudio revela que algunas sustancias mantienen un patrón de consumo relativamente constante a lo largo de toda la semana. Es el caso del cannabis, cuyo uso aparece de forma estable en las muestras analizadas de aguas residuales.

En concreto, en Madrid se detectaron 77,2 miligramos al día por cada 1.000 habitantes, una cifra inferior a la registrada en otras grandes ciudades europeas como Lisboa (150,8), Barcelona (220,7) o Ámsterdam (319), aunque por encima de la observada en Santiago (54,3) o París (53,9).

El MDMA se consume sobre todo durante el fin de semana

A diferencia del cannabis, otras sustancias muestran patrones de consumo claramente asociados al ocio nocturno. Es el caso del MDMA, cuyo uso aumenta principalmente durante los fines de semana.

El análisis también detecta que algunos compuestos presentan variaciones según la época del año, aunque estas diferencias no se observan de forma uniforme en todas las estaciones depuradoras. Este comportamiento refleja que los hábitos de consumo pueden variar entre distintas zonas de la ciudad.

Madrid registra menos consumo de cocaína que muchas ciudades europeas

En el caso de la cocaína, el estudio estima un consumo de 369 miligramos al día por cada 1.000 habitantes en Madrid.

Entre las ciudades europeas comparadas, la capital española aparece como la segunda con menor consumo, solo por detrás de Ámsterdam. Por encima se sitúan Lisboa, Roma, Oporto y Milán. Una posición similar se observa también en la comparación con otras ciudades españolas: únicamente Barcelona presenta cifras inferiores, mientras que Castellón, Lérida, Santiago y Tarragona registran niveles más elevados.

Cómo se puede medir el consumo de drogas analizando el alcantarillado

El método utilizado en este estudio se basa en un principio sencillo. Tras consumir una sustancia, el organismo humano la elimina a través de la orina, ya sea en su forma original o transformada en otros compuestos. Estos residuos llegan al sistema de alcantarillado y finalmente a las estaciones depuradoras.

En este trabajo se recogieron casi 400 muestras representativas de 24 horas a la entrada de las ocho estaciones depuradoras de Madrid: La China, Madrid Sur, Viveros de la Villa, Las Rejas, Butarque, Sur Oriental, Valdebebas y La Gavia. Estas instalaciones recogen las aguas residuales de los 21 distritos de la ciudad y de municipios limítrofes como Pozuelo, Leganés y Rivas-Vaciamadrid.

Los investigadores analizaron 20 sustancias de interés, incluyendo drogas ilegales, medicamentos con potencial de abuso y benzodiacepinas. Sin embargo, el análisis presentado se centra en seis compuestos representativos del consumo en la ciudad: cocaína, cannabis, anfetamina, metanfetamina, MDMA y ketamina.

Ketamina y benzodiacepinas, también presentes en el análisis

Además de las drogas ilegales, el estudio también ha detectado la presencia de algunos medicamentos con potencial de abuso.

Entre ellos, la ketamina registró los niveles más altos dentro de este grupo. En el caso de las benzodiacepinas, las más detectadas fueron lorazepam y lormetazepam, que coinciden con el ansiolítico y el sedante más utilizados en España con receta médica.

Casi 12.000 personas atendidas por adicciones en Madrid

Los datos del estudio se complementan con la actividad asistencial del Instituto de Adicciones de Madrid Salud. En 2025 se atendió a 11.895 pacientes, un 7,6 % más que en 2024. De ellos, el 23,5 % eran mujeres y el 76,5 % hombres.

Además, 4.399 personas presentaban patología dual —adicción combinada con un trastorno mental—, lo que supone un incremento del 18 % respecto al año anterior.

La sustancia principal por la que acudieron nuevas personas al instituto fue el alcohol (40 %), seguido de la cocaína (24 %) y el cannabis (15 %). Un 4 % solicitó ayuda por consumo de opiáceos y otro 4 % por adicción al juego.

En la red municipal de servicios de reducción del daño, destinada a personas que consumen sustancias en la vía pública, se atendió además a 642 personas en distintos distritos de la ciudad.