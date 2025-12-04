Dos de cada tres españoles optan por la IA para consultar dolencias sobre su salud

NOTICIA de de Javi Navarro

El autodiagnóstico digital crece: un cuarto de los españoles (25%) lo elige antes que al médico y dos de cada tres personas (66%) recurren a la Inteligencia Artificial (IA) para consultar problemas médicos o cualquier dolencia relacionada con su salud. Así lo revela un estudio realizado por Línea Directa en colaboración con expertos en salud mental, que pone de manifiesto un cambio significativo en la manera en que los españoles gestionan sus inquietudes de salud.

Entre los datos más destacados, se observa que uno de cada cuatro españoles (24,8%) elige el autodiagnóstico digital como su primera opción antes de acudir al médico. Este fenómeno es aún más pronunciado entre los jóvenes de 16 a 19 años, donde el 90% confía en un buscador, influencer o la IA para obtener información sobre problemas de salud, en lugar de consultar a un profesional sanitario. En contraste, solo el 41,7% de las personas de entre 65 y 75 años hace lo mismo.

Motivos detrás de la consulta a la IA

Las razones más citadas que llevan a los españoles a utilizar la IA para cuestiones de salud son su disponibilidad (16,3%), la inmediatez en las respuestas (12,2%) y la rapidez del proceso (11,5%). Además, el factor de intimidad cobra especial relevancia —en especial entre las mujeres, donde el 55% menciona que este aspecto influye en su decisión de usar IA—, así como la búsqueda de un espacio en el que no sentirse juzgados. Esta necesidad se refleja en que el 35% de los jóvenes argumenta la importancia de la privacidad en sus consultas, frente a solo el 7% entre los mayores.

Un dato alarmante es que la mitad de las personas diagnosticadas con ansiedad y depresión —aproximadamente el 50%— utiliza casi a diario la IA para aclarar dudas sobre su salud mental, una dependencia que contribuye a la cibercondría, es decir, la búsqueda compulsiva de síntomas en entornos digitales.

Diferencias regionales en el uso de IA para salud

En el ámbito geográfico, el estudio señala que Cataluña (24%), la Región de Murcia (22,1%) y Canarias (21,4%) son las comunidades autónomas con mayor porcentaje de población que consulta de manera frecuente la IA para cuestiones de salud. En contraste, Galicia (10,4%), Castilla y León (11,5%) y Cantabria (13,5%) muestran los índices más bajos.

Consejos para un uso responsable de la IA

Ante esta creciente tendencia, Línea Directa, junto con los expertos Ruth Castillo-Gualda y el doctor Justo Menéndez, subraya la necesidad de un uso consciente y responsable de la IA en materia de salud. Para ello, ofrecen una serie de recomendaciones fundamentales:

Usa la IA con responsabilidad.

No sustituyas al profesional sanitario por la IA.

Rechaza autodiagnósticos y tratamientos de la IA sin respaldo profesional.

Evita la cibercondría.

Los pensamientos no son diagnósticos: toma distancia.

Prioriza la conexión humana.

Identifica qué emoción te lleva a una búsqueda.

Cuidado con tu diálogo interno cuando leas lo que la IA responde.

El doctor Justo Menéndez enfatiza: “La búsqueda de síntomas en la IA puede ofrecer alivio, pero es fundamental entender que puede generar una falsa sensación de control”.

Por su parte, Ruth Castillo-Gualda añade: “La conexión humana sigue siendo insustituible en cuestiones de salud, y es esencial que se priorice ante la IA”.

La encuesta fue realizada por Línea Directa en colaboración con la consultora MDK, analizando a 1.700 ciudadanos con una distribución proporcional por sexo, edad y comunidad autónoma. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 7 y el 13 de octubre de 2025, con un margen de error del +/- 2,38% y un nivel de confianza del 95%.