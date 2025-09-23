La AEMPS aclara que el paracetamol durante el embarazo no está relacionado con el autismo en niños

NOTICIA de de Javi Navarro

No hay relación entre paracetamol en el embarazo y autismo infantil. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha declarado que actualmente no existe evidencia que relacione causalmente el uso de paracetamol durante el embarazo con el autismo en la infancia, tras las sorprendentes declaraciones del presidente norteamericano, Donald Trump, que ha afirmado lo que ahora desmiente la AEMPS, además de otras organizaciones científicas y sanitarias. Esto significa que las mujeres embarazadas pueden continuar utilizando este medicamento para aliviar el dolor o la fiebre, siempre que se sigan las recomendaciones de usar la dosis más baja posible y durante el menor tiempo necesario —estrategia que la AEMPS asegura que sigue vigente—.

Las consideraciones sobre el paracetamol se producen en un contexto más amplio, ya que el 22 de septiembre de 2025, la FDA (Food and Drug Administration) de Estados Unidos emitió una nota informativa que mencionaba una posible conexión entre el uso de paracetamol en el embarazo y diagnósticos posteriores de autismo o trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en la descendencia. Sin embargo, la propia FDA enfatizó que esta asociación no establece una relación causal, y sobre todo, subrayó que el tratamiento de fiebre durante el embarazo puede ser fundamental en ciertas situaciones.

Uso prudente del paracetamol

La AEMPS recomienda que el paracetamol siga siendo utilizado durante el embarazo cuando exista indicación clínica. Las mujeres embarazadas deben aplicar un enfoque prudente, que implique:

Utilizar la dosis mínima eficaz para que haga su efecto.

Limitar el tiempo de consumo al mínimo necesario.

Evaluar el manejo del dolor y fiebre de manera individualizada.

El tratamiento de fiebre intensa o dolor no tratado puede conllevar riesgos adicionales, lo que refuerza la importancia de una evaluación adecuada por parte de profesionales de la salud.

En 2019, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) revisó las preocupaciones sobre el impacto del paracetamol en el neurodesarrollo de los niños —en aquel momento, la evidencia disponible no fue concluyente—. Tras esta revisión, se actualizó la información referente a los medicamentos que contienen paracetamol, resaltando que “los estudios epidemiológicos sobre el neurodesarrollo en niños expuestos a paracetamol en el útero muestran resultados no concluyentes.”

Datos sobre el paracetamol en mujeres embarazadas

La información actual autorizada en la UE destaca que la gran cantidad de datos procedentes de mujeres embarazadas que utilizaron paracetamol durante la gestación no indica un riesgo de malformaciones en el feto o en los recién nacidos. Los textos disponibles sobre el medicamento especifican:

– En la Ficha técnica — Sección 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia: “Una gran cantidad de datos en mujeres embarazadas indican la ausencia de toxicidad fetal/neonatal o malformaciones congénitas. Si es clínicamente necesario, puede utilizarse paracetamol durante el embarazo, pero debe usarse la dosis mínima eficaz durante el menor tiempo posible y con la menor frecuencia posible.”

– En el Prospecto — Sección “Embarazo y lactancia”: “Si es necesario, puede utilizarse durante el embarazo. Debe utilizar la dosis más baja posible que reduzca el dolor o la fiebre y utilizarlo el menor tiempo posible.”

La AEMPS enfatiza que, en caso de identificar nueva información que pudiera modificar el balance beneficio-riesgo del paracetamol o las condiciones de uso, lo comunicará a través de sus canales oficiales.

Recomendaciones finales para embarazadas y profesionales

Para las mujeres embarazadas y el público en general, la AEMPS ofrece las siguientes recomendaciones:

Utilizar paracetamol siguiendo las instrucciones del prospecto.

Emplear la dosis más baja posible que reduzca el dolor o la fiebre y durante el menor tiempo necesario.

Si hay dudas sobre el tratamiento de fiebre o dolor durante el embarazo, se aconseja consultar a un profesional de salud.