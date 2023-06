Cuánto cuesta comer en el restaurante de Martín Berasategui: Carta y menú degustación

Ocio - Tecnología

El restaurante Martín Berasategui, del cocinero del mismo nombre que más estrellas Michelin ha conseguido a lo largo de su carrera, se encuentra ubicado en la localidad guipuzcoana de Lasarte-Oria, a escasos kilómetros de San Sebastián. Es un establecimiento de alta cocina donde el comensal puede disfrutar de un recorrido por la gastronomía española mediante las creaciones y propuestas del chef. En concreto, hay posibilidad de elegir entre comer un menú degustación o decantarse por alguno de los platos libres de la carta.

¿Pero, cuánto cuesta comer en el restaurante Martín Berasategui? El precio del menú degustación es de 355 euros, a los que habría que sumarle otros 195 al acompañarlo con el maridaje de la casa. Si te gustaría probar los platos del cocinero vasco más galardonado, a continuación puedes consultar todos los detalles.

Características del restaurante

El restaurante Martín Berasategui es un establecimiento con fuertes raíces familiares y una amplia trayectoria, puesto que abrió sus puertas por primera vez en 1993. Durante este tiempo en el que ofrece este servicio de comidas a sus clientes, el reconocido chef vasco ha conseguido para este restaurante nada menos que 3 estrellas Michelin. La primera de ellas, seis meses tras la apertura.

El reconocimiento a su trayectoria no se limita a este establecimiento, sino que es uno de los cocineros españoles con más estrellas Michelin, acumulando un total de doce galardones.

En cuanto a las instalaciones, el restaurante cuenta con un comedor principal en forma circular que ofrece unas vistas impresionantes a través de amplios ventanales.

Cuál es el horario del restaurante de Berasategui y cuándo cierra

El horario del restaurante Berasategui ofrece servicio de comidas y cenas, pero con un horario cambiante que varía en función del día de la semana y época del año. En concreto, las jornadas de apertura son las siguientes:

El almuerzo o comida se sirve entre las 13:00 y las 14:30 horas. Aunque el cierre del restaurante del servicio de comidas no se produce hasta las 18:00 horas de la tarde.

En cuanto a las cenas, el restaurante ofrece servicios entre las 20:30 y las 21:30 horas. El cierre del restaurante tras el servicio tiene lugar a la 01:00 de la madrugada.

Los horarios de temporada son los siguientes:

El restaurante abre entre los meses de marzo y junio y de octubre de diciembre.

Los miércoles, jueves y domingo solamente se sirven comidas. Los viernes y sábados se sirven comidas y cenas.

La temporada de verano, durante los meses de julio, agosto y septiembre, abre miércoles y domingo solo para comidas. Y jueves, viernes y sábados a mediodía y para cenas.

El cierre anual de temporada del restaurante para este año se produce desde el 17 de diciembre hasta el 12 de marzo del año siguiente.

Menú degustación de Martín Berasategui: Platos y precio

Pedir el menú degustación es una de las opciones de los comensales para disfrutar de la experiencia que ofrece Martín Berasategui en su restaurante. Se trata de un recorrido por un total de 17 platos y que puede pedirse hasta las 14:30 para comer como tarde y hasta las 21:30 horas para cenar.

En la elección del menú degustación del restaurante de Martín Berasategui se incluyen los siguientes platos de la carta:

Una selección de los panes de la casa, donde se ofrece: Brioche de tocineta; pan de fenogreco; baguette de masa madre; hogaza de cacao orgánico y estragón

Otro de los snacks se presenta con la selección de mantequillas 2023: guindilla; citronela y tapenade

Calamar a la llama sobre pan de quisquilla

Nuestra oliva aliñada

Milhojas caramelizado de anguila ahumada, foie gras, cebolleta y manzana verde

Trucha salvaje marinada sobre ajo negro y mostaza violeta, remolacha y raifort

Gilda con tartar de atún “Balfegó”, cremoso de anchoas, guindilla helada y caldo de alcaparras “Agrucapers”

Ostra con emulsión de wasabi y crujiente de lechuga de mar

Ensalada de tuétanos de verdura con marisco, crema de lechuga de caserío y jugo yodado

“La Trufa” con musgo de setas y jamón ibérico

Mi versión del lomo de merluza “D& Burela” con kokotxas y matices anisados

Salmonete con sus cristales de escamas comestibles, bombón líquido de chipirón, pulpo y su salsa cítrica

Chuleta de cordero lechal, su buñuelo líquido, zanahorias picantes y pan frito

Gin Fizz frío-caliente de fresas “Corazón Berry” y lima

Limón con jugo de albahaca, judía verde y almendra

Tronco de cacao Pacari y flor de sal, perfumes ahumados de whisky, dulce de avellanas y canela

Nuestros chocolates “Pacari” 2023: bombón de Vainilla de Tahití, concha de café, bómbola de jengibre, cubo de práline de avellanas, nougat de nueces y miel.

El precio de disfrutar de este recorrido gastronómico por el menú degustación de Martín Berasategui asciende a los 355 euros por comensal. Un precio que, en el caso de querer acompañar los platos con el maridaje propuesto por la casa, asciende en 195 euros más.

Carta del restaurante de Martín Berasategui

Además del menú degustación, los clientes que lo prefieran puede pedir platos sueltos de la carta para disfrutar de las elaboraciones que ofrece el restaurante. En concreto, destacan las siguientes propuestas:

Los panes son piezas a elegir entre las siguientes. Brioche de tocineta, pan de Fenogreco, baguette de masa madre, hogaza de cacao orgánico y estragón.

La selección de mantequillas en 2023 es guindilla, citronela y tapenade

La sección de aperitivos se completa con las siguientes elaboraciones:

Calamar a la llama sobre pan de quisquilla

Nuestra oliva aliñada

Milhojas caramelizado de anguila ahumada, foie gras, cebolleta y manzana verde. Un clásico cuya receta original se remonta al año 1993.

Trucha salvaje marinada sobre ajo negro y mostaza violeta, remolacha y raifort

Gilda con tartar de atún “Balfegó”, cremoso de anchoas, guindilla helada y caldo de alcaparras “Agrucapers”

La sección de entrantes tiene un total de cuatro platos:

Jamón Ibérico de bellota “Tributo Don Alfonso”

Ensalada de tuétanos de verdura con marisco, crema de lechuga de caserío y jugo yodado

Ostra con emulsión de wasabi y crujiente de lechuga de mar

“La Trufa” con musgo de setas y jamón ibérico

De los principales, la carta incluye un total de 5 opciones:

Kokotxas de merluza “D& Burela” al pil-pil

Mi versión del lomo de merluza “D& Burela” con kokotxas y matices anisados

Salmonete con sus cristales de escamas comestibles, bombón líquido de chipirón, pulpo y su salsa cítrica

Solomillo “Luismi” asado a la brasa sobre lecho de clorofila de acelgas y bombón de queso

Chuleta de cordero lechal, su buñuelo líquido, zanahorias picantes y pan frito

Los postres de la casa completan el menú:

Tarta fina de hojaldre con manzana y crema helada

Limón con jugo de albahaca, judía verde y almendra

Tronco de cacao Pacari y flor de sal, perfumes ahumados de whisky, dulce de avellanas y canela

La selección de quesos de Martín

Decantarse por esta opción de comida también tiene un precio cerrado y, en concreto, la tarifa es de 270 euros por solicitar un entrante, un principal y un postre a elegir de la totalidad de la carta. En el caso de querer solicitar el maridaje de vinos de la casa, el precio asciende en 195 euros más.

Cómo reservar una mesa

Si quieres hacer una reserva en el restaurante, puedes hacerlo directamente a través de la web oficial desde aquí. Para ello, tal y como se especifica desde la compañía, se requiere que el comensal introduzca los datos de la tarjeta de crédito para garantizar la reserva y se cobrará una fianza de 220 euros.

En cuanto a las cancelaciones o los cambios, únicamente pueden efectuarse escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico: info@martinberasategui.com. En caso de no poder asistir, la anulación de las reservas solamente se considera válida si se realiza por escrito y con una antelación mínima de 48 horas. En el caso de no ajustarse a estas condiciones, la fianza depositada no se devuelve.

Por otra parte, antes de reservar una mesa, hay una serie de detalles a tener en cuenta sobre el establecimiento. La primera de ellas es que no permite la entrada a bebés ni niños menores de 7 años. También se requiere un código formal de vestimenta. Aunque tal y como indican desde la web, no es necesario que los hombres lleven americana, pero sí pantalón largo y calzado cerrado.

