DIA descuenta hasta 30 euros por hacer la primera compra online

NOTICIA de de Cristian Pinto

Cada vez más supermercados lanzan descuentos y ofertas especiales para captar a clientes que realicen la compra online. De hecho, Alcampo descuenta 30 euros por hacer la compra online. Además, DIA, supermercado que pertenece a la misma marca que Alcampo, también dispone de una oferta para ahorra una buena cantidad de dinero a la hora de realizar la compra online.

Por la primera compra online que realice el usuario, tendrá un descuento de 15 euros sobre el precio final, 5 euros sobre la segunda compra y 10 euros más en la tercera. De este modo, es posible obtener hasta 30 euros de descuento en 3 compras online durante 3 meses. En esta información te damos todos los detalles sobre el uso de la promoción, así como las limitaciones.

Cómo funcionan los descuentos de DIA online

Con el objetivo de atraer clientes online, el supermercado DIA ha lanzado un descuento de hasta 30 euros para aquellos usuarios que aún no han comprado online. La oferta consiste en 3 descuentos consecutivos para utilizar en las 3 primeras compras online:

Hasta el 31 de mayo , podrás recibir un cupón de descuento de 15 euros para usar en la primera compra online en DIA. La compra debe ser superior a 90 euros y el usuario debe tener la tarjeta del CLUB DIA .

, podrás recibir un cupón de descuento de para usar en la primera compra online en DIA. La y el usuario debe tener la . Durante el mes de junio , tendrás disponible un cupón de descuento de 5 euros siempre y cuando hayas usado el descuento del mes de mayo. Este cupón es válido para una compra superior a 90 euros .

, tendrás disponible un siempre y cuando hayas usado el descuento del mes de mayo. Este cupón es válido para una . Por último, siempre y cuando te hayas beneficiado de los anteriores descuentos, también obtendrás un descuento de 10 euros para realizar la compra online en DIA durante el mes de julio. En esta ocasión, la compra debe ser superior a 100 euros para aplicar la promoción.

Cómo recibir el descuento

Para acceder a esta promoción de DIA online, primero debes ser socio del CLUB DIA. Una vez te hayas registrado y tengas tu tarjeta DIA solo tendrás que realizar la compra online en dia.es.

Antes de efectuar el pago de la compra, se aplicará el descuento correspondiente en el carrito si, efectivamente, se trata de la primera compra online del cliente. Es decir, no es necesario introducir ningún código de descuento, sino que se realizará de forma automática.

Ojo, todos los cupones se asocian a tu tarjeta CLUB Dia y tienen 1 uso por tarjeta, pudiendo no estar disponibles los primeros días de mes. En los descuentos no se incluye el envío de la compra a casa y es posible que el servicio de reparto no llegue hasta tu domicilio si vives en un lugar remoto al supermercado DIA más cercano.

Condiciones de la promoción