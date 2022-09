Coches

Recambios y Mantenimiento

Dónde copiar las llaves del coche y precios

NOTICIA de de Jessica Pascual

Hacer un duplicado de las llaves del coche es una gestión sencilla que puede sacarte de más de un apuro. No saber dónde has dejado las originales o una caída que las deje inservibles no supondrá ningún problema si tienes una copia en casa. Si no sabes a qué sitio acudir para solicitar este duplicado, en esta guía te explicamos dónde copiar las llaves del coche, así como los precios por hacerlo.

Con qué llave hay que hacer el duplicado

Aunque al comprar un vehículo nuevo el concesionario da dos llaves al conductor. Una de ellas es la original y más completa y la otra suele ser una llave más sencilla, en apariencia, diseño y sistema. Precisamente, sobre esta segunda llave es sobre la que hay que hacer el duplicado o copia. Por tanto, es fundamental dejarla a buen recaudo y tener localizado el sitio donde la has guardado. En el caso de no saber dónde has puesto la original algún día, perderla, que te la roben o no encontrarla directamente, esta copia te sacará del apuro.

En este caso, si has perdido la original y solo dispones de la copia, lo recomendable es que acudas lo antes posible a un establecimiento para solicitar un duplicado de las llaves y tener una de repuesto por si acaso.

Dónde hacer un duplicado de las llaves del coche

Existen varias fórmulas y establecimientos en los que puedes solicitar un duplicado de las llaves del coche. A continuación te explicamos cada una de ellas y sus características.

En el concesionario

En el concesionario de la marca de coches. No tiene por qué ser en el mismo establecimiento en el que compraste el coche. Es decir, que aunque hayas comprado el vehículo en el concesionario de una localidad, puedes acudir al concesionario ubicado en otra zona del país siempre que sea de la misma marca de tu coche.

La desventaja es que los concesionarios tienen que pedir a fábrica la llave y después codificarla, lo que alarga los plazos respecto a otras opciones. Y, además, el precio final del servicio suele ser algo más elevado que en otras empresas especializadas.

Compañías de copias de coches especializadas

En una tienda de copia de llaves de coche. Cada vez hay más establecimientos especializados en realizar copias de llaves de coches. Son empresas que cuentan con la maquinaria específica para codificar las llaves y tenerlas listas en apenas unos minutos. Aunque antes de decidirte por una de ellas, te recomendamos que revises que tienen los medios necesarios para hacer el duplicado de la llave de la marca de tu coche, porque no todas sirven para todas las marcas.

Este tipo de establecimientos especializados en hacer copias de llaves de coche pueden hacerte una copia fácilmente. Además, el precio suele ser algo más económico que en los concesionarios y son capaces de hacer el duplicado de las llaves de un coche con mando o sin él.

Ferretería o cerrajería

Es otra opción. Estos establecimientos pueden ofrecerte este servicio, al igual que también puedes solicitar un duplicado de las llaves de tu casa o de tu negocio. Aunque si la llave que quieres copiar tiene mando o un sistema tecnológico complejo, puede que en estos sitios no tengan capacidad para ofrecerte el servicio.

Cuánto cuesta hacer un duplicado de las llaves del coche

En el precio final de la copia de las llaves influyen varios factores:

Tipo de llave

Modelo de coche

Con o sin mando

Establecimiento en el que contratas los servicios

De manera general, para que puedas hacerte una idea, las llaves con mando son más caras que aquellas que no tienen incorporado este servicio. En cuanto al precio en concesionario, el coste de solicitar un duplicado parte de los 100 o 150 euros como mínimo, dependiendo de todos los factores anteriores. Mientras que en las casas especializadas en los duplicados de llaves el coste parte desde los 50 euros en los casos más sencillos hasta los 200 y 300 euros para las llaves con sistemas más complejos. Por otra parte, la opción más barata es acudir a una ferretería, pero tiene sus limitaciones porque solo pueden hacer el duplicado de las llaves de los coches más sencillas.

Si quieres leer más noticias como Dónde copiar las llaves del coche y precios, te recomendamos que entres en la categoría de Recambios y Mantenimiento.