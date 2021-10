¿Dónde he aparcado el coche? Cómo saberlo con Google Maps y estas apps

Coches

¿Dónde está mi coche aparcado? A todos nos ha pasado en algún momento que aparcamos el coche y luego no recordamos dónde lo hemos dejado. Antes esto podía ser un suplicio. Sin embargo, con el avance de la tecnología, han surgido apps que nos ayudan a saber dónde está el coche aparcado. Su manejo es muy sencillo e intuitivo y pueden salvarte de un buen paseo hasta encontrar tu vehículo. A continuación, te hablamos de algunas de las más famosas.

Aplicaciones

Las prisas y los inmensos parkings que proliferan hoy en día en las grandes ciudades nos llevan, en muchas ocasiones, a olvidar el lugar en el que hemos aparcado nuestro coche. Esto puede suponer un auténtico embrollo si no tenemos mucho tiempo, por lo que resulta interesante hablar de algunas de las aplicaciones que nos permiten guardar dónde he aparcado para ir a tiro fijo a por nuestro vehículo.

Google Maps

“No encuentro mi coche, ¿qué hago ahora?”. ¿Quién no se ha dicho esto en algún momento de su vida? Lo cierto es que pasa con mucha más frecuencia de la que te imaginas. Por ello, Google Maps ha desarrollado una funcionalidad que permite guardar la ubicación de nuestro vehículo para que sepamos en todo momento dónde lo hemos dejado. Además, con ella podrás memorizar el tiempo exacto que has metido en la zona azul para que no se te olvide del tiempo que tienes hasta tener que volver a renovar tu tique.

El funcionamiento es muy sencillo y los pasos a dar son los siguientes:

1. Abre la aplicación y espera a que te localice. Sabrás que lo ha hecho cuando veas que tu ubicación aparece señalada en el mapa con un punto azul.

2. Cuando éste haya aparecido, pincha sobre él y escoge la opción “Guardar aparcamiento”. Al hacerlo, Google Maps recordará ese sitio como aquel en el que has dejado tu vehículo.

3. Cuando te alejes verás como el punto en el que está tu coche quedará indicado por una “P”. Debes saber que si pulsas en ella podrás seleccionar la opción de “Cómo llegar”, para que te de las indicaciones oportunas para volver a tu vehículo.

4. Además, sobre la “P” también podrás pinchar en el botón de “Más información”. Ahí podrás introducir todos los datos que quieras, como el número de plaza en el que dejaste el coche, por ejemplo.

5. En la opción “Tiempo restante”, podrás introducir el tiempo de zona azul que has adquirido y generar una cuenta atrás. Así sabrás cuándo tienes que volver a renovar tu tique y tu teléfono te avisará cuando se acerque el final.

Google Maps iOs

Si eres de Apple, la aplicación de Mapas también te permitirá guardar la ubicación coche aparcado. Eso sí, para ello antes tendrás que dar estos sencillos pasos:

1. Ve a Ajustes – privacidad – localización. Una vez ahí pincha en “Activa la localización”.

2. En Ajustes – privacidad – localización – servicios del sistema – lugares importantes, fíjate en que esta opción esté activada.

3. Vuelve a Ajustes – Mapas y activa también la opción “Mostrar coche aparcado”.

Por último, para que la app funcione, ten en cuenta que el iPhone deberá estar enlazado con el coche por CarPlay o bluetooth. Una vez que cumplas con estos requisitos, la aplicación entrará en funcionamiento. Así, cuando te vayas, tu móvil se desconectará del coche y la app marcará automáticamente su ubicación. Por supuesto, si quieres editar o añadir información, bastará con que entres a “Mapas”, pinches sobre el icono del coche que te aparecerá e introduzcas los datos que quieras.

Para terminar, cuando llegue la hora de volver a tu vehículo, tendrás que hacer lo siguiente:

1. Abre la app de Mapas, pincha en el campo de búsqueda y selecciona la opción “Coche aparcado en la lista de sugerencias”.

2. A continuación haz clic en “ruta” y dale a “ir”. Al hacerlo, Mapas te llevará hasta tu coche.

Find my car parking

Otra opción para guardar aparcamiento es recurrir a la app de “Find my car parking”. Ésta funcionará exactamente del mismo modo que la anterior y además, pondrá a tu disposición otras alternativas. Entre ellas, por ejemplo, está la de enviar la ubicación de tu coche a un amigo o incluso guardar un determinado lugar como predefinido.

Encontrar mi coche

¿Quieres más apps a las que poder decir “encuentra mi coche”? Pues ésta es otra de ellas. Lo único que debes tener en cuenta es que solo podrás usarla si eres Android, ya que de momento solo está operativa en Google Play.

Por último, cabe destacar que al igual que éstas, existen muchas otras aplicaciones que nos permiten saber dónde he aparcado el coche. Entre otras, podemos destacar a Parkfy, Honk o Encuentra el coche aparcado. El funcionamiento será muy parecido en todas ellas, así como las prestaciones. Por ello, nuestra recomendación es que pruebes con varias y así te decidas por la que mejor resultado te de.

