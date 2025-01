Vivienda

El Ayuntamiento de Sevilla vende 125 pisos protegidos desde 97.000 euros: requisitos y cómo solicitar

NOTICIA de de Cristian Pinto

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Empresa Municipal de la Vivienda (EMVISESA), tiene en venta un total de 125 pisos de protección oficial. Esta promoción de viviendas se encuentra en la zona de Pítamo Sur de Sevilla y los pisos son de entre 1 y 4 habitaciones. El precio de estos pisos de obra nueva parten desde los 97.000 euros e incluyen garaje y trastero.

Si estás interesado en vivir en una de estas VPO del Ayuntamiento de Sevilla, en esta información te detallamos cómo son los pisos, los requisitos para poder solicitar a la EMVISESA una de estas viviendas y cómo realizar el trámite de solicitud.

Además de esta promoción de pisos, la EMVISESA también cuenta con viviendas de alquiler asequible en Sevilla desde 373 euros al mes.

Cómo son los pisos

Si estás buscando una VPO en Sevilla, debes saber que se encuentra activo el plazo para solicitar un piso de EMVISESA en la promoción Entreolivos-Bellavista. En total, hay 125 viviendas protegidas dentro de la promoción, con un diseño exclusivo y de obra nueva.

El precio de estos pisos va desde los 97.582,10 hasta los 248.811,32 euros, IVA incluido. Además, estas viviendas cuentan con garaje, trastero o terraza como anejos. Las viviendas más baratas tienen un dormitorio, pero hay pisos de 2, 3 y hasta 4 habitaciones. De las 125 viviendas que tiene en venta el Ayuntamiento de Sevilla dentro de esta promoción, 91 cuentan con plaza de garaje y 71 con trastero.

Requisitos

Para poder acceder a una de estas viviendas de protección oficial de EMVISESA, es necesario estar inscrito en el Registro Público Municipal de Viviendas Protegidas. Desde nuestra guía para solicitar un piso de alquiler social en Sevilla te detallamos todos los pasos para inscribirte en el registro público.

Si cumples con este requisito, ya puedes optar a vivir en Entreolivos-Bellavista. No es necesario participar en ningún sorteo ni existen listas de espera. Una vez inscrito podrás elegir tu vivienda y hacerte con ella.

En cuanto a los requisitos económicos, los ingresos de la unidad familiar no podrán sobrepasar los límites de la normativa vigente. En este caso, los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar no podrán superar 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). No obstante, si una vez realizado el proceso de adjudicación aún quedan viviendas disponibles, el límite establecido será de hasta 7 veces el IPREM.

Por último, para poder acceder a la compra de una de estas VPO en Sevilla, también se tendrán en cuenta otras circunstancias familiares, como si algún miembro de la unidad familiar pertenece a grupos de especial protección. A continuación, puedes consultar una tabla orientativa con los requisitos económicos que acabamos de mencionar:

Cómo solicitar

Si cumples los requisitos que acabamos de mencionar y estás interesado en reservar uno de estos pisos de protección oficial, puedes acudir a la web de EMVISESA para obtener más información a cerca de esta promoción de Entreolivos-Bellavista. Puedes confirmar una cita llamando al teléfono 955 476 000 o enviando un correo electrónico a comercial@emvisesa.org.

El horario con cita previa es de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas. Los martes se amplía el horario de 16:00 a 18:30 horas. Desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, el horario de tarde queda suspenso.