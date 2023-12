Vivienda

¿El banco puede modificar el límite de mi tarjeta de crédito?

Jessica Pascual

¿Una entidad bancaria puede subir el límite impuesto en una tarjeta de crédito o débito? No sin previa autorización. La posibilidad de imponer un tope de dinero al uso de las tarjetas de crédito es un derecho que tienen todos los titulares de las tarjetas para mantener una buena gestión y control de su dinero.

Motivo por el que, desde el Banco de España, consideran como una mala práctica que las entidades modifiquen estos límites de forma independiente y sin tener en cuenta al titular de los productos. Para garantizar las buenas prácticas de las entidades, es fundamental que cada ciudadano consulte cómo saber cuál es el límite de dinero de mi tarjeta de débito o crédito, existen varias vías, todas ellas muy fáciles y rápidas.

Para qué sirve el límite máximo de las tarjetas del banco

El límite máximo de dinero de una tarjeta de crédito es una medida que ofrecen los bancos a sus clientes y que persigue un doble objetivo, tal y como explica el Banco de España:

Por un lado, frenar el posible ímpetu derrochador de los titulares.

Por otro, supone una garantía ante un hipotético uso fraudulento de las mismas.

Diferencias entre límite natural de las tarjetas y límites impuestos

Es importante distinguir entre el límite natural de las tarjetas que están diseñados desde que se emiten, frente a los límites que pueden imponer los titulares de las tarjetas en cada uno de sus productos de forma personalizada.

En el caso específico de las tarjetas de crédito y, salvo que el titular establezca lo contrario, el límite natural de la tarjeta es el saldo disponible en la cuenta. Mientras que en el caso de las de crédito, este límite es la cantidad de crédito concedida por la entidad.

En el otro extremo, los límites que cada usuario puede poner a sus tarjetas son totalmente personalizables y pueden establecerse siempre que el titular de la misma así lo solicite en su entidad.

¿Puede el banco modificar los límites de las tarjetas de crédito y débito sin avisarme?

No. En todos los contratos de las tarjetas de crédito y de débito, los titulares tienen el derecho a establecer un límite específico de disposición, que según indica el Banco de España, suele ser diario, que se dirige a delimitar la responsabilidad de cada una de las partes en el caso no autorizado de la tarjeta. Es decir, que actúa como un límite de seguridad.

Precisamente por este motivo, desde el organismo bancario señalan que se considera contrario a las buenas prácticas que las entidades decidan, de manera unilateral, modificar al alza los límites de disposición de las tarjetas.

Qué hacer si el banco me ha modificado el límite de la tarjeta sin avisar

Es más, explica el Bde, “en estos casos, si al realizar un pago se supera dicho límite de disposición, la entidad emisora de la tarjeta deberá asumir no solo la cantidad que excede del límite, sino el importe total de la operación en la que se excedió ese límite”. Así como el de las operaciones que pudiera haber posteriormente, dado que si la entidad no hubiera modificado al alza el límite, esas operaciones no se habrían producido.

Por todos estos motivos, es el cliente quien decide de manera definitiva si modifica al alza el límite de disposición. Y hacerlo, de hecho, se considera una buena práctica bancaria, más aún si se realiza mediante autenticación reforzada, al igual que se exige en las operaciones de pago.

