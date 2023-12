Vivienda

Préstamos y Créditos

El cashback, la alternativa para conseguir dinero en efectivo en pueblos donde no hay cajeros

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Vives en una localidad donde no hay cajero? ¿Ni sucursal bancaria? Los cierres de las oficinas de los bancos o hasta la retirada de los cajeros se ha producido de manera progresiva en las zonas rurales más despobladas. Una situación que provoca que muchos vecinos no tengan acceso directo a gestiones financieras tan básicas como sacar dinero en efectivo o de hacer gestiones básicas con su cuenta.

Para paliar este problema, que afecta principalmente a los sectores de población más mayores, surgen iniciativas como el cashback, una fórmula que permite obtener dinero en metálico de la cuenta bancaria a través de supermercados y gasolineras. Sin necesidad de tener que acudir a un cajero. Se convierte, por tanto, en la alternativa para conseguir dinero en efectivo en pueblos donde no hay cajeros.

El cashback permite fomentar la inclusión financiera ante la falta de cajeros

Los problemas de los habitantes de las zonas despobladas para acceder a productos y servicios bancarios básicos es una realidad. La falta de cajeros o de sucursales en determinadas localidades, impide a los habitantes la posibilidad de realizar las gestiones básicas con el dinero de sus cuentas.

Como consecuencia, se produce la exclusión financiera de estos colectivos, una situación que afecta de manera más acuciante a las personas más mayores. Y, en concreto, uno de los grandes inconvenientes que sufre el mundo rural es la falta al acceso de dinero en efectivo. Porque en muchos pueblos no hay oficinas bancarias ni cajeros.

Precisamente por este motivo, tal y como explica el Banco de España, las entidades buscan soluciones, como el cashback, que permite que los habitantes de estas zonas rurales puedan conseguir dinero en efectivo sin tener que trasladarse hasta la oficina más cercana de otra localidad.

En qué consiste el cashback

El cashback es una gestión sencilla que permite obtener dinero en metálico de la cuenta bancaria sin necesidad de acudir a un cajero. Para conseguirlo, solamente hay que solicitarlo en alguno de los comercios que presten el servicio a la hora de pagar la compra. De tal manera que, al abonar el importe con la tarjeta, el establecimiento cobrará tanto la cantidad de la compra, como el dinero que el cliente quiere obtener en metálico.

Esta iniciativa, según indica el Banco de España, es una de las soluciones para evitar la exclusión financiera de los ciudadanos de zonas rurales. Un objetivo para que nadie quede privado del acceso a los servicios financieros más elementales.

No confundir el cashback con promociones o descuentos de los establecimientos

Es importante aclarar que no se trata de ningún tipo de descuento ni de oferta. Es otra forma de sacar dinero si, por ejemplo, vives en un pueblo de la España vaciada donde no hay ningún cajero. Se trata de una nueva medida que puede ser una alternativa para todos los residentes, sobre todo población mayor, que residen en zonas rurales y no tienen ningún cajero automático cerca o una sucursal bancaria. Además, es una operación que no tiene comisiones ni intereses para los clientes. A diferencia de las comisiones que se cobran por sacar dinero de un cajero distinto de la entidad.

Si quieres leer más noticias como El cashback, la alternativa para conseguir dinero en efectivo en pueblos donde no hay cajeros, te recomendamos que entres en la categoría de Préstamos y Créditos.