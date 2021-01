Coches

El nuevo logo de Kia bate el récord Guinness de pyrodrones en el aire

La marca Kia ha dado a conocer su nueva imagen de marca con un nuevo logo que incluye elementos como la “simetría, el ritmo o la fuerza ascensional” para identificarse con el eslógan ‘Movimiento que inspira’ (“Movement that inspires”), que persigue reflejar su seguridad y compromiso con los clientes. Además del cambio, la marca ha batido un nuevo Récord mundial Guinness durante su presentación al poner el ‘Mayor número de vehículos aéreos no tripulados (UAV) lanzando fuegos artificiales simultáneamente’, los conocidos como pyrodrones.

Kia continua con su compromiso de marca mediante el desarrollo del nuevo logo simulando una firma manual. La rítmica y continua línea del logo refleja el compromiso de Kia de proporcionar momentos de inspiración, mientras que la simetría demuestra seguridad. Los rasgos ascendentes del logo representan los objetivos de evolución de la marca, y lo que ofrece a los clientes.

“La industria de automoción está experimentando un periodo de rápida transformación, y Kia está adaptándose y moldeándose proactivamente a esos cambios. Nuestro nuevo logo representa nuestro deseo de inspirar a los clientes a medida que evolucionan sus necesidades de movilidad, y para nuestros empleados, de superar los retos que afrontamos en una industria tan cambiante”, ha señalado Ho Sung Song, presidente y CEO de Kia.

Presentación con ‘pyrodrones’

El nuevo logo se ha presentado con una demostración pirotécnica sobre el cielo de Seúl. En el evento, 303 pyrodrones lanzaron cientos de fuegos artificiales en una demostración artística sincronizada. Esta cantidad de drones pirotécnicos marca un récord Guinness.

Aquí puedes ver el espectáculo:

El lanzamiento del nuevo logo va en línea con el anuncio en 2020 de la estrategia de largo plazo del ‘Plan S’ de Kia, entre cuyos objetivos se persigue ocupar una posición de liderazgo en el mercado automovilístico global. ¿Cómo? Centrándose en la popularización y personalización de los vehículos eléctricos además de introducir nuevos servicios de movilidad.

