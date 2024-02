El RACE pregunta a los conductores qué coche es el favorito para comprar en 2024

Coches

Gana popularidad el modelo de coche híbrido no enchufable y los diesel nuevos. Estos son los modelos de coche preferidos por los conductores para este 2024, según los datos extraídos del último Observatorio RACE de Conductores. Un análisis que concluye que el vehículo eléctrico no será este año la opción más demandada por los conductores. Gana fuerza el híbrido no enchufable y el diesel sigue por delante de las preferencias de los conductores frente a los modelos de gasolina.

Qué lleva a los conductores a cambiar de coche en 2024

La encuesta se ha realizado a más de 3.000 conductores españoles. Y los datos evidencian que, frente al 68 % de los encuestados que afirman que no van a cambiar de vehículo en 2024, un 18,3 % afirma que sí tiene intención de hacerlo en un periodo de 12 meses.

Las razones que alegan los conductores que quieren cambiar de coche son, principalmente, que el actual no puede acceder a las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid y otras grandes ciudades. Una problemática que afecta al 34,7 % de los encuestados. Otro de los motivos que llevan a este cambio es el gusto por renovar el vehículo cada cierto tiempo en el 32 % de los casos.

Por último, un 22 % de los encuestados señala que va a comprar un coche en 2024 porque el que tienen es muy antiguo, está averiado o es inseguro.

Qué tipo de coche comprarán en 2024

La incertidumbre del contexto nacional e internacional del futuro del automóvil genera indecisión entre los consumidores a la hora de comprar un vehículo. Una situación que se refleja en los datos del estudio, dado que arrojan que, del total de conductores preguntados, el 42,1 % afirma que va a decantarse por la adquisición de un coche nuevo. Mientras que el 30,9 % se decantará por la opción de segunda mano. Unos datos que siguen la misma tendencia que los arrojados en el estudio del año pasado, cuando la compra de coches nuevos seguía siendo la preferida por los conductores frente a los de segunda mano.

¿Diesel, híbrido, eléctrico o de gasolina?

En cuanto al tipo de motor, del total de las personas encuestadas, el estudio apunta a que el 22 % va a decantarse por un híbrido no enchufable.

Una primera posición a la que siguen los coches de tipo diesel, en el 21,7 % de los casos.

En tercera posición, los conductores prefieren un coche gasolina, con el 18,4 % de los encuestados.

El 15,5 % restante, afirma estar indeciso.

En comparación con la edición del informe del año pasado, llama la atención la pérdida de interés que han experimentado los coches diesel, bajando de 33,4 % hasta el 21,7 % de esta edición.

Otro de los vehículos que ha perdido protagonismo de cara a 2024 es el híbrido enchufable, que pasa de un 24,6 % hasta el 10,8 % actual.

Por otra parte, aumenta el porcentaje de personas indecisas, que en un año, aumenta desde el 8,6 hasta el 16,6 %.

Los eléctricos se encuentran en penúltima posición, seguidos de los coches de gas.

Por qué el coche eléctrico pierde interés entre los conductores

En cuanto a la caída del interés de los eléctricos, desde RACE apuntan a que se debe a tres grandes razones:

La limitación de autonomía en el 95,1 % de los casos

El precio del vehículo en un 81,8% de los casos

La distribución geográfica junto al limitado número de puntos de recarga, en un 74,8 % de casos

Estos son los responsables de que los conductores no se decidan por el coche eléctrico como alternativa firme a los vehículos de combustión.

Perfil del comprador de coche en 2024

El informe de RACE establece que la elección del tipo del motor del coche está relacionada con el perfil del potencial comprador. De tal manera que, los más jóvenes, de entre 25 y 50 años, se decantan con mayor fuerza por los modelos diesel, mientras que los más mayores prefieren los híbridos y los eléctricos.

